Así serán las nuevas fachadas de las estaciones del metro de Bogotá: aprobaron el diseño para las 16

Fueron aprobados los nuevos diseños para las 16 fachadas de las estaciones de la primera línea del metro de Bogotá, tras un acuerdo entre el Distrito y el Gobierno nacional, que también financia este proyecto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, es “un nuevo lineamiento en la imagen urbana del proyecto y en su integración con el entorno de la ciudad” que no modifica las estructuras ni aumenta los costos del nuevo sistema de transporte de la ciudad. (Lea también: Cierre de intersección de la avenida Caracas por obras del Metro de Bogotá: desvíos y rutas alternas)



¿Por qué decidieron cambiar las fachadas del metro de Bogotá?

El modelo inicial era sobrio y funcional y, de acuerdo con lo dicho por el alcalde Carlos Fernando Galán, “vimos que no cumplían las expectativas esas fachadas y por eso nos pusimos a la tarea de trabajar un cambio con la empresa Metro”.

Fue así como en agosto de 2025, la Alcaldía de Bogotá presentó al Gobierno una propuesta para transformar las fachadas de las 16 estaciones con colores, murales e imágenes de gran formato.



Lo que dice la empresa Metro es que los ajustes se harán en la parte externa de la estación y que no se modificará lo que ya está en pie, en obra gris. Algunas de las estaciones están estructuralmente terminadas.



¿Cómo serán las estaciones del metro de Bogotá?

Los obreros avanzan en los detalles. Tendrán entre dos y tres niveles, conectados por escaleras, ascensores y rampas.



Por dentro contarán con espacios amplios, señalización incluyente y conexiones pensadas como puentes entre el metro y la ciudad.



¿Cómo van las obras del metro de Bogotá?

Actualmente, el avance general de la primera línea del metro supera el 70 por ciento y el Distrito espera que, antes de que termine 2026, se comiencen a ver en las calles las fachadas bajo el nuevo modelo aprobado. (Lea también: ¿Qué se sabe de la licitación para la línea 2 del Metro de Bogotá tras declararse desierta?)

Publicidad

Además, llegó el quinto tren del sistema, que partió el pasado 17 de diciembre de 2025 desde la ciudad de Quingdao, China, y llegó a Cartagena el 13 de enero de 2026.

La Alcaldía recordó que una vez que los trenes ingresan al patio taller, “un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico y el de los pasillos de intercirculación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro)”.

Publicidad

Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo, precisa.

Luego se dará inicio a las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan los sistemas y subsistemas, tales como el de frenos, el de tracción, el de mando y control, y los sistemas de información al pasajero.

Además, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

NOTICIAS CARACOL