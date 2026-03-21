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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | Vehículo habría intentado arrollar a ciclista en plena vía de Bogotá: esto se sabe del caso

Video | Vehículo habría intentado arrollar a ciclista en plena vía de Bogotá: esto se sabe del caso

El hecho habría ocurrido este 21 de marzo en horas de la mañana. Secretaría de Movilidad se pronunció y anunció que tomará cartas en el asunto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Accidente en Bogotá
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En las últimas horas se hizo viral un video en el que se observa a una camioneta que atropelló a un ciclista en un sector aparentemente residencial de Bogotá. El momento fue captado por una cámara de seguridad, que registró cómo el automotor atenta contra el actor vial e inmediatamente se da a la fuga.

De acuerdo con el metraje, los hechos habrían ocurrido en la mañana de este sábado 21 de marzo, aunque se desconoce el lugar exacto. La camioneta negra implicada en el siniestro venía tras un ciclista que vestía una chaqueta verde neón. Después de voltear por una esquina hacia una calle, el hombre que se moviliza en bicicleta voltea a ver detrás suyo por unos instantes, mientras pedaleaba a un costado de la vía. Solo unos metros más adelante, la camioneta negra acelera e impacta contra el actor vial, que pierde el equilibrio por el golpe y queda en un costado, cerca del automóvil.

El vehículo no se detuvo para verificar el estado del ciclista, sino que siguió su trayecto. El hombre, por otro lado, quedó sobre la acera tendido en aparente estado de consciencia. Una persona del sector que se encontraba allí y atestiguó la escena se acercó para ayudarle. Hasta el momento se desconoce el estado del afectado, si hubo un altercado o la zona específica donde ocurrieron los hechos.

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La Secretaría de Movilidad reaccionó al hecho y anunció acciones: “Rechazamos de manera contundente este hecho que atenta contra la vida de un ciclista”. La entidad declaró que adelantará las investigaciones necesarias para sancionar la conducta, que ha generado indignación, así como identificar al responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales. Movilidad cerró pidiendo colaboración ciudadana para que compartan más videos y placas que puedan soportar el proceso.

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María Paula Rodríguez Rozo
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