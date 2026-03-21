Testimonio de menor que fue instrumentalizada en caso de Juan Felipe Rincón: reveló detalles de plan

Recientemente la Fiscalía de Bogotá dio a conocer detalles del crimen de Juan Felipe Rincón, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el sur de la ciudad, a través de la declaración de una menor de 15 años que habría sido utilizada para atraer a la víctima. Según las investigaciones, la menor fue instrumentalizada por un grupo de adultos para ejecutar un plan criminal que inició con agresiones físicas y terminó con la muerte del joven tras recibir un disparo.



En el expediente aparecen los nombres de Andrés Camilo Sotelo, su hermana Katherine Andrea Sotelo, Solanggye Trujillo y Tatiana Vega, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, habrían ideado una estrategia para engañar a Juan Felipe mediante un perfil falso en redes sociales.

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El fiscal Andrés Fernando Marín explicó al juez en medio de la audiencia: “Podemos ver… cómo desde este perfil falso es que le insisten a la víctima para que conteste, para que siga en contacto y sobre todo para que respondiera”.

¿Qué dijo la menor de 15 años involucrada en el caso?

La menor involucrada aceptó participar con la promesa de recibir parte de las ganancias obtenidas por la venta del teléfono de la víctima.

“Me dijeron: ‘lo vendemos’. Entonces les dije: ‘Bueno, está bien; yo también me llevo parte de eso, que el celular quede de ganancias y me llevo yo la mayoría porque voy a ser la que lo va a traer; yo estaba arriesgando mi vida en traerlo’”.



Según el relato de la Fiscalía, la adolescente fue sometida a estupefacientes y alcohol antes de acudir al encuentro con Juan Felipe en el centro comercial del Titán, suministrados por los adultos imputados para facilitar el contacto.



El plan inicial era que la cita se realizara en la vivienda de los hermano Sotelo, donde, según las indagaciones del fiscal, operaría un expendio de drogas, pero cambió al Coliseo del barrio Quiroga cuando Juan Felipe llegó acompañado de su escolta.

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“Se preparó una emboscada y… la primera en llegar al Coliseo ubicada en la calle 32 Sur con Carrera 22, Katherine Andrea Sotelo. De igual manera, las demás personas o copartícipes también comenzaron a ubicarse en sitios estratégicos en las cercanías del lugar”. Afirmó el fiscal Martín

Al llegar a ese lugar se escaló la violencia. Los hermanos Sotelo iniciaron la agresión y, según la Fiscalía, intentaron incitar a la comunidad a linchar al joven. En medio del caos, el escolta de la víctima disparó para controlar la situación, y segundos después Juan Felipe Rincón cayó al suelo sin vida.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co