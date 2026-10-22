Bombardeo en Nariño contra el ELN deja varios muertos este 22 de octubre: esto se sabe

La fuerza pública ejecuta este 21 de octubre un nuevo bombardeo contra estructuras. Esta vez la acción ofensiva se realiza contra un campamento del Eln, ubicado en el departamento de Nariño. Preliminarmente se reportan ocho personas en el marco de este operativo, aunque no se conoce si son mayores de edad o menores que posbilemente hayan sido reclutadas en las filas de esta estructura criminal.

Al parecer, este nuevo operativo -que se enmarca como el quinto bombardeo ejecutado durante la administración de Abelardo de la Espriella- habría iniciado desde horas de la madrugada. La ofensiva fue dirigida contra el Frente de Guerra Suroccidental; dicha estructura regional también se concentra en Cauca y Valle del Cauca, zonas que son jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional.

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De momento, el presidente Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre este operativo. Durante esta nueva administración, el mandatario ha acostumbrado a publicar balances operativos de la fuerza pública en el marco de la lucha contra el crimen en sus cuentas personales.



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María Paula Rodríguez Rozo

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