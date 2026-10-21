Encontraron sin vida al papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, en municipio de Caldas

Este miércoles 21 de octubre se confirmó que la familia de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, enfrenta nuevamente un doloroso luto. A través de redes sociales se ha confirmado que José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, fue hallado sin vida en Pensilvania, municipio del departamento de Caldas. Los detalles sobre el fallecimiento no han sido compartidos por los familiares.



¿Qué le pasó al papá de Sonia Restrepo?

La confirmación de la muerte del hombre de 59 años llegó a través del perfil de Instagram de Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo, en la tarde de este miércoles. En sus historias, el hombre publicó una foto junto a su padre José Sigifredo Restrepo Ospina y escribió: "Vuela alto papá, te voy a extrañar mucho mi viejo". Sonia Restrepo por ahora no ha hecho ningún pronunciamiento público al respecto.

Sin embargo, el diario local La Patria indicó que el papá de los Restrepo fue hallado sin vida por un ciudadano sobre las 10:30 de la mañana de este miércoles en el sector de Los Tanques, en Pensilvania. Las autoridades locales adelantan las respectivas labores para determinar qué ocurrió.

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Los primeros detalles conocidos al respecto indican que el ciudadano que encontró el cuerpo sin vida dio aviso inmediato a las autoridades, quienes realizaron las labores de inspección técnica al cadáver y confirmaron su identidad. Se sabe que la familia de Sonia Restrepo es originaria de Pensilvania, Caldas, municipio en el que el señor José Sigifredo Restrepo era bastante conocido por la comunidad, lo que ha generado conmoción en el lugar. Por ahora, el cuerpo del papá de Restrepo permanece en Medicina Legal y se está a la espera de los resultados de la necropcia para confirmar la causa de muerte.



Tras confirmarse la noticia, el mundo digital se ha volcado con mensajes de apoyo a Sonia Restrepo por esta pérdida. Cabe resaltar que este mes se cumplieron apenas nueve meses de la muerte del cantante Yeison Jiménez, su esposo, quien perdió la vida junto a varias personas de su equipo de trabajo luego de que su avioneta se accidentara el pasado 10 de enero.



¿Cómo se encuentra Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

Cuando se cumplieron ocho meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, la periodista Diva Jessurum hizo una publicación en la que habló sobre el duelo de Sonia Restrepo a lo largo de este tiempo. La periodista se tomó un espacio para resaltar la fuerza y el poder de la mujer. "Una mujer que ha tenido que recoger pedacitos de su corazón y, aun así, levantarse todos los días por sus hijos y por su familia. Sonia ha demostrado una fortaleza que conmueve. Está trabajando, luchando de manera honesta, buscando salir adelante y construyendo, con dignidad, un nuevo camino para sus hijos", detalló.



De la misma forma, comunicó que los hijos del cantante también se encuentran bien y, con la ayuda y apoyo de su madre, han logrado seguir con sus vidas en medio de la tristeza. "Verlos seguir adelante, crecer y enfrentar esta ausencia es una prueba de que el amor de un padre nunca desaparece. Se queda en la vida de sus hijos para siempre", agregó Jessurum y también le aseguró al cantante que "Sonia está siguiendo todas tus indicaciones, como tú querías que se realizaran tu sueños".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co