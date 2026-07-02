Asesinaron a un joven estudiante y emprendedor en Ibagué a tiros mientras despinchaba una llanta

Un joven de 22 años fue asesinado en la mañana de este lunes 29 de junio en el barrio Calarcá, en Ibagué, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad. La víctima fatal de este hecho fue un joven tolimense, llamado Luis Daniel Montealegre Hurtado. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló más detalles del caso y ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables del crimen.



De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Ibagué, el hecho ocurrió hacia las 11:00 a. m. en la carrera 9 con calle 51, donde la víctima se encontraba despinchando una motocicleta cuando fue abordada por un hombre armado. Según la información preliminar entregada por las autoridades, el presunto sicario le disparó sin mediar palabra alguna y luego huyó del lugar en una motocicleta. La Policía indicó que el joven murió como consecuencia de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

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La gobernadora departamental lamentó este nuevo hecho de violencia y dijo que Montealegre deja en este mundo a una hija pequeña de un año de edad. Además, era un emprendedor dedicado al negocio cafetero y un estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad del Tolima.

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Tras el crimen, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron los actos urgentes e iniciaron las labores de investigación para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La institución señaló, además, que continúa desarrollando actividades investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación e hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que contribuya al esclarecimiento de este caso a través de los canales institucionales. De acuerdo con el medio local El Nuevo Día, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, dijo que ya hay avances importantes en la investigación. Y es que el funcionario aseguró que la Policía ya tiene claro en qué vehículos “se realizaron estas actividades delictivas y ya se empiezan a generar líneas investigativas". Entretanto, el móvil del crimen sigue siendo una incógnita por despejar en un caso que conmociona a Ibagué, al enfrentarse al asesinato de un joven.



María Paula Rodríguez Rozo

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