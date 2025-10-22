En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Brayan Campo mató a más niñas? Feminicida de Sofía Delgado habla tras señalamientos en otros casos

¿Brayan Campo mató a más niñas? Feminicida de Sofía Delgado habla tras señalamientos en otros casos

El feminicida de Sofía Delgado, menor que fue asesinada el pasado mes de octubre de 2024, rompió el silencio tras las recientes acusaciones que le hizo otro privado de su libertad, en el que lo señaló de haber asesinado a Érika Sepúlveda.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Brayan Campo.jpg
Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado. -
Fotos: archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad