¿Brayan Campo mató a más niñas? Feminicida de Sofía Delgado habla tras señalamientos en otros casos

Ha transcurrido casi un año desde que se conoció sobre el lamentable caso de Sofía Delgado, aquella menor que fue asesinada cuando se dirigía hacia una tienda cercana de casa para comprar artículos a su mascota en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. El responsable del trágico crimen fue Brayan Campo, hombre que se encuentra pagando una pena de más de 50 años en la cárcel de Cómbita tras haber confesado este trágico feminicidio que le dio la vuelta al país.

Meses después de haber llegado a la cárcel y de haber compartido con otros compañeros de patio, surgió un nuevo rumor divulgado por una de las personas que aseguraba convivir en el mismo espacio que él. Se trata del asesino Luis Gregorio Ramírez Maestre (el monstruo de la soga), un criminal que actualmente se encuentra privado de su libertad por haber acabado con la vida de cerca de 30 personas en distintos municipios de la costa colombiana.

Ramírez, en una entrevista que le dio al pódcast Más Allá del Silencio, dijo haber escuchado graves confesiones de Campo mientras jugaban parqués en el patio que compartían. Según el testimonio del criminal, en medio de estas partidas, el asesino de Sofía Delgado confesó no solo haber acabado con la vida de la pequeña de 12 años, sino también estar implicado en otros crímenes de la región como el de la joven Érika Sepúlveda, otra menor de 16 años que fue hallada sin vida, junto a otra persona, en un cañaduzal de Villa Rica (Valle del Cauca).



"Nos contó cómo había sido la muerte de esa niña (...) y que él había participado, había asesinado varias jóvenes o varias niñas más que todo, en el Valle del Cauca. Que él lo disfrutaba, lo hacía por placer", dijo el asesino en ese entonces, refiriéndose a la presunta confesión que habría hecho Brayan Campo. "Se escuchó claro que dijo que él tenía muchos otros casos más en allá en Cali, en el Valle, con otras niñas, otras jóvenes. Y entre esas se me quedó grabado el nombre de una que se llama Erika Sepúlveda", añadió.

El monstruo de la soga agregó al podcast citado que él había invitado a Campo a confesar su crimen, e incluso, tras enterarse de aquel rumor, la misma tía de Érika Sepúlveda le solicitó confesar el crimen. "Hemos tenido que esperar ya tres años para saber quién y por qué. Había muchos rumores, cosas que ahora se aclaran y que de pronto uno descansa un poco (...) Yo lo único que en este momento quiero es que Brayan confiese, que confiese por qué, por qué tanto daño hacia las niñas, por qué condenar a tantas familias a una tristeza tan eterna", dijo la tía de la fallecida al programa citado.



La respuesta de Brayan Campo tras señalamientos en otros casos

Ante esta serie de acusaciones, Brayan Campo habló con el pódcast Conducta Delictiva y desmintió las afirmaciones de Ramírez Maestre. Dijo que la pregunta sobre su vinculación en otro asesinato se la hizo, por primera vez, su pareja, quien, en medio de lágrimas le preguntó por Érika Sepúlveda. "Ella (su pareja) estaba toda enojada conmigo y estaba llorando, entonces me dijo: ‘Brayan, dígame la verdad. ¿Quién es Erika Sepúlveda?’ Yo pensé que de pronto era que me habían inventado alguna amante y le dije que no sabía quién era. (...) Con eso le di tranquilidad a ella porque entró en razón al pensar que nunca anduve con esas personas, nunca salía a fiestas y eso", dijo.



Finalmente, Campo aseguró que ya se ha comunicado con parientes de Érika Sepulveda para decirles que él no había tenido ningún tipo de relación con este asesinato, anunciando, adicionalmente, medidas legales al respecto.

"No tengo nada que ver. (...) Incluso, le envió un mensaje a la mamá de Erika Sepúlveda en el que le pidió que confíe plenamente en lo que está diciendo acerca de que no tuvo nada que ver en el asesinato y que no está saliendo a aclarar esta información por fama. "Juro por mi hija que no tengo nada que ver y no tengo ningún caso más (…) Que la familia de Erika siga investigando porque por este lado no fue”, explicó.

