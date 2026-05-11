Calor excesivo en Colombia: las regiones que tendrán temperaturas más altas esta semana, según Ideam

Colombia se enfrenta a un panorama meteorológico complejo durante la segunda semana de mayo, caracterizado por una marcada dualidad climática. Mientras amplias zonas del norte y oriente del país experimentan temperaturas inusualmente elevadas, las regiones del occidente y el sur se preparan para un incremento en las lluvias que mantiene en alerta a las autoridades. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un informe detallado sobre las condiciones que prevalecerán del 11 al 14 de mayo de 2026, destacando riesgos por incendios, deslizamientos e inundaciones.



¿Dónde habrá más calor en Colombia?

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 054, se prevé la persistencia de altas temperaturas en amplias zonas de la región Caribe, el norte de la región Andina y la Orinoquía. Este fenómeno se debe a la presencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad y a una circulación anticiclónica en los niveles intermedios de la atmósfera. Estas condiciones atmosféricas favorecen cielos despejados y una mayor incidencia de la radiación solar, lo que eleva significativamente la sensación de calor en la superficie.

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En las principales ciudades del Caribe, los termómetros reflejan esta tendencia. Barranquilla espera máximas de hasta 33 °C con tiempo seco, mientras que en Cartagena se estiman 32 °C, aunque no se descartan lloviznas aisladas durante las tardes. En el interior, ciudades como Cali alcanzarán los 29 °C, contrastando con el clima más fresco de Medellín (27 °C), Bucaramanga (26 °C) y Tunja (17 °C).



Alertas rojas: incendios y riesgos ambientales

El calor extremo no viene solo; la sequedad del aire ha disparado las alarmas por incendios de la cobertura vegetal. El Ideam reportó que un total de 214 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico. De estos, 47 se encuentran en alerta roja, siendo los departamentos de Norte de Santander (14 municipios), La Guajira (12) y Magdalena (11) los más críticos.

Las autoridades instan a la comunidad, turistas y caminantes a apagar debidamente las fogatas y evitar dejar residuos como vidrio o envases químicos que puedan concentrar la radiación solar e iniciar conflagraciones. Asimismo, se ha pedido a los sistemas regionales de bomberos mantener activos los planes de prevención, especialmente en áreas protegidas y Parques Nacionales Naturales.



Lluvias y peligro de deslizamientos

A pesar del calor en el norte, el resto del país no tendrá tregua con el agua. Tras un lunes lluvioso en gran parte del territorio, se espera una leve disminución de las precipitaciones entre martes y miércoles, para luego retomar con fuerza el jueves 14 de mayo. Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, además del piedemonte de la Orinoquía, con probabilidad de tormentas eléctricas.



Esta saturación de los suelos mantiene a 199 municipios en alerta por deslizamientos, con 63 en alerta roja. Los departamentos más vulnerables son Chocó (21 municipios), Meta (9), Antioquia (8) y Cauca (8). Las autoridades recomiendan monitorear el estado de las vías y evitar el tránsito por zonas de alta pendiente en días muy lluviosos.



Situación en Bogotá y costas colombianas

Para la capital del país, se pronostican mañanas mayormente secas con nubosidad variada. No obstante, durante las tardes y noches de esta semana, es probable que se registren lloviznas y precipitaciones ligeras en localidades como Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme. En cuanto a las condiciones marítimas, el panorama es de precaución. En el Mar Caribe, se mantienen alertas naranjas por vientos fuertes y oleaje elevado en el centro y norte de la cuenca.



Por su parte, en el Pacífico colombiano, rigen alertas amarillas tanto por tiempo lluvioso como por condiciones de viento y oleaje en toda la cuenca. Finalmente, ante la posibilidad de vendavales o tormentas eléctricas, el Ideam sugiere a la ciudadanía buscar refugio seguro, asegurar los techos de las viviendas y realizar labores de limpieza en canales y sumideros para evitar inundaciones locales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL