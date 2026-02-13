Benedetti reacciona a suspensión provisional de decreto del salario mínimo 2026: "Decisión política"

El Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspendió este viernes provisionalmente el decreto con el que el Gobierno nacional aumentó en un 23,7% el salario mínimo para este año y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días. El tribunal le ordenó al Gobierno del presidente Gustavo Petro que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso" ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas. (En contexto: Consejo de Estado suspendió provisionalmente decreto del salario mínimo para 2026).

Minutos después, se conoció la primera reacción de parte del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló en su cuenta de X que, a su juicio, esta decisión es "política antes que cualquier otra cosa". "Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites", agregó el ministro, quien manifestó que "las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia".

Benedetti, en un video que adjuntó en su publicación, afirmó también que se enteró de la noticia cuando atendía una entrevista en Blu Radio. "Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien (el aumento del salario mínimo). La inflación no había sido como se quería. Los alimentos no habían crecido".



En su decisión, el Consejo de Estado aclara que "se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia". El tribunal detalló que, para el decreto transitorio y la determinación de esa cifra, "el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes", y menciona "la meta de inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa, y los objetivos constitucionales de dirección de la economía".



Y agrega que "el nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales".

Noticia en desarrollo.

