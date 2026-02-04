Cadena perpetua para padres por presunto homicidio de dos de sus hijos y actos de violencia

En California, Estados Unidos, una pareja fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser hallada culpable del humicidio de dos de sus hijos y de someter a los hermanos sobrevivientes a un grave episodio de abuso infantil.



Maurice Jewel Taylor Sr., de 39 años, y Natalie Sumiko Brothwell, de 49, recibieron el pasado lunes 2 de febrero múltiples sentencias de prisión perpetua, según reportó Los Angeles Times. La decisión judicial pone fin a un proceso que se remonta a noviembre de 2020, cuando se descubrieron los cuerpos sin vida de dos menores en una vivienda de la ciudad de Lancaster, en el sur de California.

De acuerdo con lo establecido durante el juicio, la pareja fue declarada culpable de asesinato en primer grado y abuso infantil. Las investigaciones determinaron que ambos apuñalaron y decapitaron a su hija Maliaka, de 13 años, y a su hijo Maurice Jr., de 12, dentro de su propio hogar.

La magnitud de estos hechos se agrava por el trato infligido a los otros dos hijos de la pareja, quienes en ese momento tenían 8 y 9 años.



Según informó la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, los menores sobrevivientes fueron obligados a observar los cuerpos sin vida de sus hermanos. Posteriormente, fueron confinados en sus habitaciones durante “varios días” sin recibir alimento, una situación que fue documentada en un comunicado emitido por el fiscal Nathan Hochman. Estas acciones constituyeron una de las bases para los cargos adicionales por abuso infantil.



El hallazgo de los cuerpos ocurrió de manera imprevista. De acuerdo con CBS News, el departamento de bomberos acudió a la vivienda tras recibir un reporte por una fuga de gas. Fue durante esa intervención que las autoridades encontraron a los dos menores fallecidos, lo que dio inicio a una investigación penal que culmina años despúes con la sentencia definitiva.

Durante la audiencia de condena, el fiscal Hochman calificó lo ocurrido como “un acto monstruoso de crueldad que destrozó a una familia”, una afirmación que resumió el impacto del caso tanto en el entorno familiar como en la comunidad.

“Dos niños inocentes fueron brutalmente asesinados, y sus hermanos pequeños tuvieron que soportar un horror inimaginable”, añadió. Como parte de la sentencia, el tribunal emitió una orden de protección de 10 años para los dos niños que sobrevivieron, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar.

Pese a las pruebas presentadas durante el proceso judicial, Natalie Sumiko Brothwell insistió en su inocencia. Según reportó NBC4 Los Angeles, la mujer aseguró ante la corte que intentó salvar a sus hijos. En la misma línea, la madre de Brothwell defendió públicamente a su hija y responsabilizó a Maurice Jewel Taylor Sr. de los hechos, señalándolo como el causante de la tragedia y de las vidas arruinadas.

El juez del caso, sin embargo, fue enfático al momento de dictar el veredicto, ambos cumplir una sentencia de seis años de prisión y dos cadenas perpetuas sin oportunidad de libertad condicional. En su pronunciamiento, señaló que no encontró evidencia de un remordimiento genuino por parte de los condenados.

A su juicio, no hubo muestras de asumir responsabilidad por los actos cometidos, sino únicamente “silencio”, una valoración que influyó en la imposición de las penas más severas contempladas por la ley.

Mientras los dos niños que sobrevivieron cuentan ahora con medidas de protección judicial, el fallo marca un cierre judicial para un proceso que dejó al descubierto una tragedia familiar de profundas consecuencias humanas y legales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co