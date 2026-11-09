La lupa de la Contraloría a la DNI: revisará contratos por 20.783 millones de pesos

La Contraloría General de la República, bajo la instrucción del Contralor General Jorge Eliécer Laverde Vargas, ordenó iniciar una revisión prioritaria sobre diversas contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por un valor superior a los 20.783 millones de pesos.

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Esta intervención fiscal responde a las presuntas irregularidades de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en las cuales se advierten posibles fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos. “La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó el contralor Laverde.



Entre las revelaciones de este medio de comunicación está la compra de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones de pesos, el cual presentó fallas simultáneas en sus sistemas de comunicación, motor, caja de engranajes y combustible, culminando en un siniestro el 15 de marzo de 2026 bajo la alarma de que la póliza de seguro cubría únicamente el 10 por ciento de su valor real.



De esta manera, la Contraloría verificará las condiciones de adquisición, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. “También se revisará la aplicación de las garantías contractuales y la posible afectación de los recursos públicos”, indicó el organismo de control.

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Otro de los temas puntuales en revisión es la adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones. La Contraloría explicó que se examinarán las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva y correspondencia con las necesidades de la entidad

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En el caso del contrato 043 de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, para la adquisición de 595 computadores, se revisarán las denuncias sobre presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos

Otro de los puntos que evidencia Noticias Caracol es el contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, para la adquisición de un sistema de identificación biométrica. De esta manera, la Contraloría establecerá las razones por las cuales el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la entidad y las condiciones de planeación y ejecución contractual, con el propósito de determinar si la inversión produjo los resultados previstos.

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Finalmente, se verificará la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. El organismo revisará los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes, con especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la compra de mobiliario y otros elementos de dotación.

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En el comunicado de la Contraloría señalaron que si las verificaciones permiten identificar un presunto detrimento patrimonial, el organismo adelantará las actuaciones fiscales que correspondan. En la situación de que se adviertan hechos con posible relevancia penal o disciplinaria, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias.

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