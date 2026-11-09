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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Expresidente Álvaro Uribe sobre supuesto plan de espionaje de DNI: “Es muy seria esta investigación”

Expresidente Álvaro Uribe sobre supuesto plan de espionaje de DNI: “Es muy seria esta investigación”

Informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela un supuesto plan desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para preparar, con micrófonos y GPS, los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de los exmandatarios y ex vicepresidentes de la República.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe se refirió al documento revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en el que se habla de un supuesto plan desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para preparar, con micrófonos y GPS, los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de los exmandatarios y ex vicepresidentes de la República.

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Por un lado, el exmandatario manifestó que “es muy seria esta investigación”; sin embargo, indicó que no recibió alertas sobre la situación presentada, añadiendo que es “relativamente descuidado en esos temas”.

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(Le puede interesar: Los documentos secretos de la DNI que revelarían planes de espionaje a expresidentes)

De acuerdo con las revelaciones del informe al que tuvo acceso Noticias Caracol, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0563 del 3 de junio de 2026, dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. A través del mencionado documento se delegó una nueva función a la DNI que consistía en participar en la asignación de los vehículos para los esquemas de los exmandatarios.

"Los vehículos automotores para el esquema de protección y seguridad serán asignados por parte del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia", se lee en el archivo.
De acuerdo con el documento, esta variación tendría un objetivo: el control de inteligencia sobre el grupo de protegidos de más alto nivel. Además, este informe detalla que "esto explicaría el interés específico de la DNI en participar de esta asignación -una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas".

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Noticias Caracol consultó a Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, quien manifestó que es difícil poder determinar la intención o demostrar la intención que podían tener en esos actos. “Claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”. Añadió que “la DNI al pretender espiar a los expresidentes interfiriendo presuntamente sus vehículos o hackeándolos o poniéndole micrófonos, cámaras, qué sé yo, está metiéndose en un campo donde le está expresamente prohibido intervenir”.

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