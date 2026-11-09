Temblor de magnitud 5,3 sacudió Perú este 9 de noviembre: profundidad superficial

Un temblor de magnitud 5,3 se registró en la madrugada de este lunes 9 de noviembre de 2026 en territorio peruano, según el reporte oficial divulgado por el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:23 de la mañana, hora local de Perú, y tuvo como epicentro una zona cercana a Lagunas, en la región amazónica del país. Según la información técnica disponible, el evento sísmico fue identificado con el código USGS2026oocmvw y se produjo a una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, una característica que suele incrementar la percepción del movimiento entre la población que habita en las áreas próximas al epicentro.



Temblor en Perú tuvo una profundidad superficial

El SGC señala que el temblor ocurrió exactamente a las 05:23:53 hora local, equivalente a las 10:23:53 UTC. Las coordenadas preliminares ubicaron el evento en la latitud -4.95 grados y longitud -75.00 grados, en una zona del nororiente peruano donde convergen diversas estructuras geológicas asociadas a la dinámica tectónica de la región andina y amazónica. Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica que concentra gran parte de los terremotos y erupciones volcánicas que se producen en el mundo. La constante interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una acumulación permanente de energía que se libera periódicamente en forma de sismos de diversas magnitudes.

Temblores en Colombia hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Además del movimiento telúrico registrado en Perú en la madrugada de este lunes, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos sismos en Colombia hoy. Uno de ellos ocurrió en el área de influencia del volcán Galeras, en Nariño. El sismo fue localizado a las 3:50 de la madrugada cerca de Pasto y alcanzó una magnitud de 2,1. Según el reporte, tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, y fue identificado con el código OVSP4930475. El SGC ubicó el epicentro a unos 7 kilómetros de Pasto, 11 kilómetros de Nariño y 11 kilómetros de Yacuanquer.

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Por tratarse de un movimiento de baja magnitud, este tipo de eventos suelen ser percibidos únicamente por algunas personas que se encuentran cerca del epicentro. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recuerda que mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en el entorno del volcán Galeras, una de las zonas geológicamente más activas del sur del país. Otro temblor fue registrado a las 2:51 de la madrugada en el municipio de Achí, Bolívar. Este evento alcanzó una magnitud de 2,4 y también se produjo a una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros. El sismo, identificado como SGC2026wbifeo, fue detectado por 23 estaciones de monitoreo y tuvo como municipios cercanos a Guaranda, en Sucre, así como a Achí y Montecristo, en Bolívar.



ÁNGELA URREA PARRA

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