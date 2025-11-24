Capturan a general (r) Rodolfo Palomino, condenado a 7 años de cárcel por tráfico de influencias

Fue capturado el general en retiro Rodolfo Palomino López, condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 7 años y un día de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público. La condena se deriva de haber solicitado a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño suspender la orden de captura emitida contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo.



Noticias Caracol conoció que, actualmente, Palomino se encuentra en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación.

El magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, ponente de la sentencia, salvó parcialmente su voto al cuestionar la orden de captura inmediata dictada por la Sala Mayoritaria. Argumentó que existían los presupuestos para esperar la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo establecido en la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional.

La Sala de Primera Instancia presentó como principal prueba en contra del general (r) Palomino el tema de un audio que grabó la fiscal del caso en donde se escucha al sentenciado hacer la sugerencia de que no había necesidad de dictarle medida de aseguramiento a Luis Gonzalo Gallo, quien era procesado por la Fiscalía General de la Nación.



Esta prueba reina en contra de Palomino sirvió para que se emitiera orden de captura en su contra.



La Corte Suprema de Justicia ya fue notificada sobre la captura del general en retiro y ahora se procederá a que el Inpec determine dónde será el sitio en donde Palomino pagará su condena.

También se conoció que el general en retiro tendrá la posibilidad de apelar la desición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



General Rodolfo Palomino se pronuncia sobre su detención

El general en retiro se pronunció a través de su cuenta de X acerca de su detención: “Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde. Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia”.

