Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan a general (r) Rodolfo Palomino, condenado a 7 años de cárcel por tráfico de influencias

Capturan a general (r) Rodolfo Palomino, condenado a 7 años de cárcel por tráfico de influencias

La condena contra el general en retiro se deriva de haber solicitado a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez suspender la orden de captura emitida contra Luis Gonzalo Gallo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de nov, 2025
General en retiro Rodolfo Palomino -
Colprensa

