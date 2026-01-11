Esto dijo testigo del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez: testimonio sería clave

Sobre las 4:00 de la tarde del sábado 10 de enero se presentó el grave accidente aéreo en el que Yeison Jiménez y parte de su equipo, el piloto y copiloto, fallecieron a bordo de una avioneta. El vehículo aéreo, que corresponde a una Piper Navajo PA-31 de matrícula N325FA que terminó completamente incinerada tras estrellarse.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la aeronave iba a despegar desde el aeródromo Juan José Rentón en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. Sin embargo, esta nunca logró alzar vuelo. En un video captado por personas en el lugar, habría quedado el momento en el que la aeronave tomó velocidad crucero y no salió. Sale de la pista y minutos más adelante se accidentó en una finca en la vereda Romita, sector Marengo.



Un video compartido por el fotógrafo del artista de música popular da cuenta de los minutos antes del despegue, cuando la aeronave se encontraba carreteando en la pista del aeródromo. El reporte de las autoridades es que tenía como destino el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. Un testigo que estaba aproximadamente a unos 200 metros de donde ocurrió el accidente relató los momentos previos al siniestro.



¿Qué dijo el testigo del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

Maximiliano Panqueba, que trabaja en una finca cercana al aeródromo de Paipa, le relató a Noticias Caracol lo que presenció del accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez. "Nosotros lo que vimos fue que la avioneta desplegaba del aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores aquí de la finca y vivimos contra la finca donde cayó la avioneta".

El hombre dijo que al inició pensó que ocurría un despegue usual, como acontece a diario en las cercanías de la finca donde trabaja. "La avioneta aparentemente despegaba del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando al parecer uno de los motores falló, comenzó a sonar y a perder estabilidad y se vino ", reveló el testigo en uno de los testimonios que podría ser clave.

Como quedó registrado en un video, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama y de la Policía de Boyacá intentaban apagar el fuego por varios minutos. Panqueba intentó ayudar junto a los demás trabajadores de la finca, pero debido al incendio provocado tras el choqué, les fue imposible acercarse lo suficiente a la aeronave accidentada. "Nosotros correr aquí a donde había sido el accidente con la gente que trabaja aquí dentro de la finca y eso, pero nosotros veníamos llegando y comenzaron a a ocurrir las explosiones del combustible. Nadie se acercó".

El hombre cuenta que ya después comenzaron a llegar las autoridades. "Hicieron presencia, comenzaron a apagar el fuego, pero hasta este momento - hace aproximadamente hora y media que ocurrió el accidente - no se ha visto ningún cuerpo. No se ha visto nada porque eso está todo allá entre los hierros retorcidos".

Tras el impacto de la avioneta se activaron de inmediato los protocolos de atención con la llegada de organismos de socorro de los municipios de Duitama y Paipa, así como ambulancias y personal de la Aeronáutica Civil, quienes realizaron labores de extinción, refrigeración y aseguramiento del área. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro, mientras se mantiene la recomendación a la comunidad de no acercarse al lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.