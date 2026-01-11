Denuncian intento de robo de la guacamaya Lupita: "Víctima de una agresión violenta"

La guacamaya Lupita, que se hizo viral en redes sociales en las recientes semanas por acompañar al ciclista colombiano Diego Pescador durante un ruta en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío, fue víctima de un intento de robo. El hecho fue denunciado por la ONG Plataforma ALTO, que busca impulsa la protección y la defensa animal en Colombia, que aseguró que el animal fue "víctima de una agresión violenta".

El pasado 31 de diciembre de 2025, el ciclista colombiano Diego Pescador, integrante del Movistar Team, se encontraba en las carreteras de Calarcá realizando su último entrenamiento de fondo del año. Su jornada se volvió en un suceso viral cuando la guamayaca fue captada en video acompañando al deportista en su recorrido.



Según relató Pescador en una entrevista para Noticias Caracol En Vivo, el ave lo acompañó durante una parte considerable de su trayecto. "Llevábamos cuatro horitas, nos faltaba ya una horita de entreno cuando, precisamente, me tocó el relevo a mí y yo pasé cuando salió la Lupita por un costado", relató el deportista. "Casi me la llevo porque me daba miedo con la rueda delantera", confesó.



La guacamaya demostró una destreza aérea impresionante al mantener el ritmo del ciclista profesional. "Yo iba rápido, más o menos en esa zona iba casi 48, casi tocando los 50 por hora, y siempre me acompañó", detalló Pescador. Durante los 4 kilómetros que duró el acompañamiento, un tramo que tomó entre 8 y 10 minutos. el ciclista contó con emoción cómo intentó que se posara en su brazo sin éxito y cómo le hablaba mientras pedaleaba: "Yo le decía '¿Quiere cacao, quiere cacao?', le empezaba a silbar y ella obviamente silbaba".

Para Diego Pescador, el encuentro con el ave fie una prueba de la armonía que puede existir entre el deporte y el entorno. "Tal vez puede que sea la bicicleta la mejor amiga de la naturaleza, ¿no? Al final es un transporte en el que no se consume ningún tipo de gas fósil y es muy amigable con el medio ambiente", reflexionó el ciclista, quien también hizo un llamado al respeto por la fauna silvestre..

¿Cómo fue el intento de robo de la guacamaya Lupita?

La Plataforma ALTO, ONG que impulsa la protección y la defensa de los animales en Colombia, denunció que Lupita casi fue robada por dos sujetos en motocicleta, quienes la atacaron y la dejaron lastimada. "Pedimos justicia a la Fiscalía General de la Nación. Dos sujetos en moto intentaron robarse a Lupita, atacándola de manera despiadada. En medio del forcejeo, le arrancaron las dos plumas principales de la cola y le causaron otras lesiones de consideración", se lee en un comunicado de la organización.

La ONG dijo que "personas cercanas al cuidado y seguimiento de Lupita advierten que se trata de un ave altamente sensible, para el cual el estrés extremo puede ser tan letal como las heridas físicas. El daño no es solo visible en su cuerpo, sino también en su estado emocional, poniendo en serio riesgo su vida. Lupita se recupera en este momento del maltrato que sufrió".

La organización aseguró que la guacamaya Lupita es un ave silvestre que vive en libertad. "No se encuentra en cautiverio y es reconocida por su comportamiento dócil. La comunidad ha manifestado su indignación y hace un llamado urgente a proteger la fauna silvestre, denunciar cualquier intento de agresión y exigir respeto por la vida animal". Asimismo, dieron detalles de lo que se sabe del intento de robo y ataque del ave.

"Dos individuos que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje habrían intentado sustraerla, ocasionándole lesiones de consideración durante el incidente. En el transcurso de los hechos, le arrancaron de forma violenta las dos plumas principales de la cola y le causaron otras heridas, comprometiendo gravemente su condición física y emocional", enfatizaron.