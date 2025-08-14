¿Quién es la persona que reemplazará a Miguel Uribe Turbay en su curul del Senado?

Tras el magnicidio de Miguel Uribe, se conoció quién será su reemplazo en el Senado de la República. Gabriel Jaime Vallejo, presidente del Centro Democrático, dijo que “estamos en un momento muy doloroso y muy difícil. Yo creo que la curul de Miguel es irreemplazable. Miguel ha dejado una huella imborrable, especialmente de quienes hemos sido sus compañeros en el Centro Democrático”.

Y es que en 2022, Miguel Uribe Turbay fue elegido como el senador con más votos, con 223.167. En ese momento, su partido logró 13 curules. Tras su asesinato, la persona que ocupará su puesto, según la ley electoral, será María Angélica Guerra López, quien obtuvo casi 38.000 votos y ocupó la casilla 14 en la lista de su partido.

El abogado constitucionalista Alfonso Gómez Méndez explicó que “lo que se dispuso en la Constitución y por reformas posteriores, es que en estas condiciones, como no hay suplentes personales, asciende el que en la lista respectiva ha quedado a continuación del último elegido”.



Trayectoria de María Angélica Guerra López

Es una arquitecta oriunda del departamento de Sucre. Hija del excongresista Joselito Guerra de la Espriella, condenado por el delito de enriquecimiento ilícito por el escándalo del proceso 8.000, y sobrina de la exministra y exsenadora María del Rosario Guerra.

Aunque no ha tenido experiencia en cargos de elección popular, su familia es cercana al uribismo y fue parte del equipo de las dos campañas a la presidencia de Álvaro Uribe.

Vallejo expresó que le “parece importante que el partido pueda tener esa representación. Yo creo que la doctora María Angélica tiene todas las condiciones para representar al Centro Democrático en el Senado de la República, sé que lo hará muy bien”.

Se espera que en los próximos días el presidente del Senado, Lidio García, le comunique a María Angélica que ella puede ocupar la curul de Miguel Uribe, quien falleció el 11 de agosto de 2025, tras luchar más de dos meses por su vida luego de haber sido víctima de un atentado en Bogotá.

Con respecto a la aspiración presidencial del senador asesinado, la precandidata María Fernanda Cabal aseguró que el aval del Centro Democrático para ser el candidato único de esa colectividad se lo disputarán ella, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

