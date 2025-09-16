Capturan en Antioquia a hombre investigado por golpear a su hijo: el hecho habría quedado en video

La Policía Nacional informó este martes sobre la captura de un hombre de 43 años señalado de haber agredido físicamente a su hijo menor de edad en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia. El hecho, ocurrido el pasado 9 de septiembre en la vereda El Bosque, fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, lo que provocó rechazo ciudadano y motivó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, tras la divulgación de los videos, la Comisaría de Familia de Yarumal interpuso una denuncia penal que dio inicio a un proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Con base en esa denuncia, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y solicitó la recopilación de pruebas que permitieran sustentar una orden de captura.



Capturan a hombre investigado por golpear a su hijo

El caso se conoció gracias a la circulación de imágenes en las que se observaba cómo el hombre golpeaba a su hijo en un área rural de la vereda. Estas grabaciones fueron replicadas en distintas plataformas digitales, donde los usuarios expresaron su rechazo y pidieron acciones inmediatas por parte de las autoridades.

La repercusión del video hizo que el caso no pasara desapercibido. Según explicaron las autoridades locales, este material sirvió como punto de partida para que las entidades competentes actuaran con rapidez. La Comisaría de Familia tomó la decisión de acudir a la Fiscalía para formalizar la denuncia y respaldar las acciones legales correspondientes.



Una vez recibida la denuncia, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), inició las labores de verificación y acopio de información en coordinación con la Fiscalía. Según la institución, en pocos días se logró consolidar un expediente con testimonios, análisis del video y otros elementos materiales probatorios. Con esas pruebas, la Fiscalía expidió una orden judicial contra el hombre señalado de la agresión. A partir de ese momento comenzó un operativo de búsqueda, pues el investigado no permanecía en su residencia habitual y había abandonado el lugar tras la divulgación de las imágenes.



Operativo de captura al hombre señalado de golpear a su hijo

Durante varios días, las autoridades adelantaron labores de inteligencia en zonas rurales y urbanas de Yarumal con el fin de ubicar al hombre. Finalmente, en la mañana del 16 de septiembre, uniformados de la Sijín lo localizaron en un paraje semirrural del mismo municipio. Allí fue detenido en cumplimiento de la orden judicial emitida por la Fiscalía. De acuerdo con la Policía, la captura se produjo sin incidentes y el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso de judicialización.

El delito de violencia intrafamiliar está contemplado en la legislación colombiana como una conducta que atenta contra la integridad física, psicológica o moral de los miembros del núcleo familiar. En este caso, al tratarse de una agresión contra un menor de edad, el proceso adquiere un carácter prioritario en la ruta de protección de la niñez. Las autoridades han insistido en que este tipo de situaciones deben ser denunciadas oportunamente por los ciudadanos para que se activen las rutas de atención.

Tras conocerse la captura, la Policía Nacional en Antioquia reiteró que continuará trabajando en coordinación con la Fiscalía para investigar y sancionar los hechos de violencia en el ámbito familiar. Asimismo, recordó que existen canales dispuestos para denunciar este tipo de situaciones, como la línea 123 y las oficinas de Comisarías de Familia en los municipios. Según las instituciones encargadas, el objetivo es prevenir que hechos de este tipo se repitan y garantizar la seguridad de los niños y adolescentes.

El hombre detenido deberá enfrentar un proceso penal en el que se evaluarán las pruebas recogidas y se determinarán las medidas judiciales correspondientes. Mientras tanto, el menor de edad recibirá acompañamiento por parte de las entidades de protección de infancia y adolescencia y el caso continúa en desarrollo y las autoridades judiciales serán las encargadas de definir la responsabilidad del capturado en los hechos denunciados.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

