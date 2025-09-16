En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan en Antioquia a hombre investigado por golpear a su hijo: el hecho habría quedado en video

Capturan en Antioquia a hombre investigado por golpear a su hijo: el hecho habría quedado en video

El hombre de 43 años fue señalado de agredir físicamente a su hijo menor de edad en Yarumal, Antioquia. La investigación inició tras la circulación de un video en redes sociales del hecho.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:27 p. m.
Comparta en:
Capturan en Antioquia a hombre acusado de golpear a su hijo tras difusión de un video
Capturan en Antioquia a hombre acusado de golpear a su hijo tras difusión de un video. -
(Foto de referencia) - AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad