Bus se fue a un abismo en zona rural de Medellín y se reportan varios heridos: esto se sabe

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en sus redes sociales que se presentó un accidente de tránsito en el Corregimiento de Santa Elena, zona rural de la capital antioqueña. Un bus se fue a un abismo luego de que colisionara con un furgón, que quedó volcado sobre la vía. En el bus iban aproximadamente 25 personas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El funcionario indicó que hay heridos, aunque aún no se tiene un reporte oficial del siniestro vial. Bomberos Medellín, junto con personal de la Alcaldía y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), atienden la emergencia en sitio. "Pendientes de la situación", añadió Gutiérrez.

Este hecho se suma al ocurrido hace una semana en el municipio de Remedios, también en el departamento de Antioquia, donde un bus que transportaba recién egresados del Liceo Antioqueño cayó al abismo, causando la muerte de 16 estudiantes y del conductor. Este trágico accidente también causó que 20 personas resultaran heridas.



Noticia en desarrollo...

