Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Bus se fue a un abismo en zona rural de Medellín y se reportan varios heridos: esto se sabe

Bus se fue a un abismo en zona rural de Medellín y se reportan varios heridos: esto se sabe

El bus colisionó con un furgón, que quedó volcado sobre la vía. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó de la noticia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de dic, 2025
Bus se fue a un abismo en zona rural de Medellín y se reportan varios heridos
Bus se fue a un abismo en zona rural de Medellín y se reportan varios heridos
X: @FicoGutierrez

