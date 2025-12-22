Así será aspersión terrestre de glifosato con drones a cultivos de coca: empieza esta misma semana

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, explicó cómo será el proceso de aspersión de terrestre de glifosato mediante el uso de drones. Según él, con este método se protege a otros cultivos, el agua e, incluso, a la población que vive en los alrededores de la zona donde se adelantarán los operativos de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca.

Ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, había dicho el sábado 20 de diciembre que el Gobierno de Gustavo Petro empezaría a fumigar con glifosato y lo confirmó este lunes el encargado del despacho de Justicia, señalando que la decisión se adoptó después del Consejo de Seguridad y Paz que lideró el presidente.

“Tenemos que lograr que la aspersión terrestre con glifosato a través de los drones sea una realidad inmediata”, indicó Idárraga, precisando que las operaciones iniciarán “esta semana”, luego de que el comité diera su aprobación.



El acta debe pasar a manos de la Anla, que debe dar su aprobación final, “para que a más tardar jueves o viernes la Policía Nacional inicie esas operaciones en el país”.



¿Dónde se hará la aspersión terrestre de glifosato con drones?

“Se va a hacer fundamentalmente en aquellos lugares donde haya por parte de grupos armados ilegales situaciones donde estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, indicó el ministro encargado de Justicia.



Benedetti había señalado que se iniciaría en el corregimiento de El Plateado, en Cauca, "donde más se cultiva coca en el mundo, es donde, midiendo productividad por hectárea, más se produce coca y se cultiva coca. Por lo tanto, es un sitio donde obligan a la población civil a cultivar coca. En esos sitios se haría por dron, no por avioneta como está prohibido por la Corte Constitucional".

