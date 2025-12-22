En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Drástica decisión contra empresa de bus accidentado con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Terrorífico"

Drástica decisión contra empresa de bus accidentado con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Terrorífico"

Supertransporte ordenó la suspensión de Precoltur y un CDA que realizó la revisión de bus. El accidente dejó 16 recién egresados y al conductor fallecidos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 22 de dic, 2025
Accidente de bus escolar en Antioquia.
Accidente de bus escolar en Antioquia.
Noticias Caracol

