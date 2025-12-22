Drástica decisión contra empresa de bus accidentado con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Terrorífico"

El municipio de Bello, Antioquia, se encuentra sumido en una profunda conmoción tras el trágico accidente vial ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025. Ese día, un bus de transporte escolar, que traía de regreso a un grupo de 37 personas, la mayoría recién egresados del Liceo Antioqueño tras su viaje de grado en Tolú, Sucre, se accidentó en la vía que conecta a Segovia con Remedios. El balance de la tragedia fue de 17 personas fallecidas y 20 heridas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

Las investigaciones del caso, tras una semana de la tragedia, avanzan por parte de la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que además acaba de tomar una importante decisión sobre Precoltur, empresa a la cual pertenecía el bus que se accidentó en Antioquia.



"La Supertransporte actuará con contundencia frente a este caso, por eso realizamos las verificaciones correspondientes a lo ocurrido y encontramos méritos para abrir una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos", detalló el supertransporte Alfredo Enrique Piñeres.



De acuerdo con el funcionario, en los primeros días de investigación se han hallado “cosas bastante terroríficas” en la inspección a la empresa. “La inspección que hizo el CDA Comercializadora Servisuper LTDA de ese bus no cumplía ni con el 20 por ciento de las cosas del chequeo que hay que hacer en una revisión”, anotó. De esta manera, Precoltur fue suspendida por seis meses, de manera preventiva, mientras avanza la investigación.

Publicidad

(También: Video | Así quedó bus que cayó al abismo en Antioquia, tras accidente que dejó 17 personas muertas)



Lo que halló Supertransporte

De acuerdo con la Supertransporte, la Comercializadora Servisuper LTDA fue suspendida por presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo involucrado en el grave accidente de tránsito. En las verificaciones se halló que, presuntamente, este Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de estas evaluaciones, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), “situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía”.

En tanto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la decisión adoptada por la Superintendencia de Transporte: “Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”.

Publicidad

La entidad de vigilancia del transporte encontró cuatro falencias en la revisión:



Falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado. Ausencia de revisión exterior del vehículo (llantas, luces, carrocería). Ausencia de revisión interior (sillas, cinturones de seguridad, salidas de emergencia). Deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

Los detalles del accidente

Los jóvenes, que habían terminado el grado 11 a comienzos de diciembre, regresaban de lo que debía ser un viaje soñado para celebrar su graduación. Según el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, la excursión fue una iniciativa organizada por los propios estudiantes y no por la institución educativa, razón por la cual no viajaban docentes en el vehículo. El grupo estaba compuesto por 34 jóvenes, un guía y dos conductores.

(Le puede interesar: Él era Jonathan Taborda, conductor fallecido en tragedia de Antioquia: así lo despidieron)

El siniestro ocurrió cuando el bus cayó a un abismo, quedando completamente destruido La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Policía de Tránsito han desplegado un grupo élite para reconstruir el accidente y establecer sus causas exactas.

La hipótesis más fuerte que manejan las autoridades, lideradas por la general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, apunta a una distracción en la conducción. Blanco explicó que, dado que la vía es una calzada recta en pendiente, factores como el uso del celular o un microsueño por parte del conductor son las líneas principales de investigación.

Publicidad

No obstante, sobrevivientes del accidente y familiares de las víctimas han contado que el bus venía experimentando fallas en la batería y aire acondicionado, temas que son materia de análisis.

NOTICIAS CARACOL