Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Caen alias El Mocho y otros cuatro presuntos miembros de 'La C' durante operativos en el Valle

Caen alias El Mocho y otros cuatro presuntos miembros de 'La C' durante operativos en el Valle

Durante los allanamientos se incautaron drogas, celulares, dinero en efectivo y un cuaderno con registros de las actividades ilegales, en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de oct, 2025
Desmantelan estructura delictiva "La C" en el Valle: cinco capturados durante operativo
La intervención incluyó seis diligencias de registro y allanamiento en diferentes puntos del casco urbano de Guacarí. -
Getty Images (Foto de referencia)

