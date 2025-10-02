En vivo
Revelan grupo criminal para el que trabajaría mujer que se infiltró en la seguridad presidencial

Para la Fiscalía, la infiltración de una falsa militar en unidades del Ejército y la Policía puso en riesgo la seguridad nacional. En la audiencia de judicialización, se conocieron nuevos detalles.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 2 de oct, 2025
Luisa Fernanda Salgado, la mujer que se hizo pasar como capitán del Ejército.

