La primera hipótesis sobre homicidio de Gabriela Trejos en Buga, Valle del Cauca: ¿un error?

Las autoridades en el Valle del Cauca investigan el homicidio de Gabriela Trejos, una joven de 23 años, quien era hija de Marcos Trejos, expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buga y excandidato al concejo de este municipio. En video quedó el momento en que el sicario disparó en contra de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, la joven estaba compartiendo con unas personas en el barrio La Merced cuando fue atacada a disparos por sujetos armados. Los hechos sucedieron en la madrugada del lunes 15 de septiembre, específicamente en la calle 4 con carrera 19.

Además, las indagaciones ya arrojaron lo que sería la primera hipótesis y, al parecer, todo fue parte de una terrible confusión y el atentado del que fue víctima la joven iba dirigido contra otra persona que estaba cerca a ella al momento del tiroteo.



“Al parecer esta acción no iba dirigida contra la victima sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, manifestó el teniente coronel Rubén Darío Gaitán, comandante del distrito de Policía de Buga.

Una persona más resultó herida en medio del ataque y fue trasladada a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Habla amiga de Gabriela Trejos, joven asesinada en Buga

Isabella Martínez, amiga de Gabriela, le narró al medio Telepacífico los momentos de terror que vivió durante el crimen. “Me subí a la moto y solamente escuché los disparos. Mi reacción fue acelerar para esconderme en la esquina de esa calle. Solo me preocupé por Gabriela y por mi otra amiga, las llamé en ese momento, no me contestaron y lo que se me ocurrió fue devolverme. Cuando me devolví, todos estaban escondidos, no había visto dónde estaba Gaby ni María del Mar y ya me di cuenta fue cuando otro amigo la vio tirada y la reconoció”.

Isabella agregó que “la reacción de nosotras fue ir a tocarla a ver si estaba bien”.

Por su parte, Marcos Trejos, papá de Gabriela, manifestó que “mi hija era la persona más maravillosa del mundo. Buena amiga, se destacaba por tener una personalidad arrolladora y así lo he sentido en estos instantes”.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Buga se refirió al lamentable hecho: “La Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo y los colaboradores de la Cámara de Comercio de Buga lamentamos profundamente el fallecimiento de Gabriela Trejos, hija de Marco Holmes Trejos Medina, expresidente de nuestra Junta Directiva. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, allegados y amigos, y los acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de duelo. Deseamos que encuentren paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida irreparable”.

