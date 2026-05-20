Indignación por francés que golpeó a menor en una sala de cine en Medellín: quedó en libertad

Lo que comenzó como una salida de amigos para ver una película terminó convertido en un episodio de violencia que hoy sigue causando indignación en Medellín. La agresión contra un adolescente de 15 años dentro de un cine en el sector de El Poblado concluyó con la libertad del hombre que lo agredió.



El caso ocurrió en una sala de cine de un centro comercial de Medellín, donde el menor, identificado por su madre como Simón, compartía con varios amigos durante una función de la película de Michael Jackson. Según el relato entregado por la familia y respaldado por videos conocidos por las autoridades, los adolescentes comenzaron a bailar y saltar al finalizar la proyección, mientras sonaban los créditos de la cinta.

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De acuerdo con la denuncia, la situación habría incomodado al ciudadano extranjero, quien reaccionó violentamente contra el menor.

“No fue un empujoncito, fue una golpiza”

La madre del adolescente, Estefanía Zuluaga Villa, relató públicamente los momentos de angustia que vivió su hijo tras la agresión. En un video difundido en redes sociales aseguró que el hombre primero insultó a los jóvenes dentro de la sala y posteriormente los persiguió.



“Los niños salieron corriendo de la sala, pero no alcanzó a los demás. A lo único que logró alcanzar fue a mi hijo, a Simón”, expresó.



Según su testimonio, el ciudadano francés golpeó repetidamente al menor en la cara y el oído, y luego volvió a atacarlo cuando intentó alcanzar nuevamente a los otros adolescentes.

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“Le dio patadas y lo volvió a golpear en el rostro”, afirmó la mujer, quien además indicó que su hijo tiene una condición especial que lo hace más vulnerable emocionalmente.

También señaló que el adolescente permaneció hospitalizado mientras le practicaban exámenes médicos debido a las lesiones sufridas, especialmente en uno de sus oídos y en la cabeza.

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El alcalde Federico Gutiérrez rechazó la agresión

Tras conocerse el caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó de manera contundente lo ocurrido y confirmó que desde la administración distrital se activó acompañamiento jurídico para la familia del menor.

“Desde que se conoció la agresión a un menor de edad en una sala de cine de un centro comercial en El Poblado, hemos estado en comunicación con la familia del niño a través de su abogada”, expresó el mandatario.

Gutiérrez en su momento aseguró que el Distrito hizo seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia para evitar que el caso quedara impune. “Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, añadió, aunque el hombre quedó en libertad.

El hombre quedó en libertad y salió del país

Pese a la gravedad de la denuncia, la Fiscalía habría considerado que no existían elementos suficientes para solicitar una medida de aseguramiento intramural, razón por la cual el extranjero continuó vinculado al proceso en libertad.

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Horas después, la madre del menor confirmó a través de sus redes sociales que el ciudadano francés abandonó Colombia. “Tengo para contarles que el tipo se fue del país”, escribió.

Aunque reconoció que inicialmente sintió frustración al verlo salir caminando de la Fiscalía, posteriormente aseguró que considera positiva su salida del territorio nacional.

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“La cara de satisfacción con la que él salió ayer caminando de la Fiscalía y la impotencia que sentí yo cuando él lo hizo fue increíble”, manifestó.

La mujer también explicó que, aunque los jóvenes pudieron incomodar durante la función por el ruido que hacían, nada justificaba una agresión de ese nivel.

“Entonces, ¿por qué no llamaron al personal para que les llamaran la atención?”, cuestionó. La madre insistió en que lo sucedido no puede minimizarse. “La actitud no podía ser salir a agredir a mi hijo como lo hizo. No fue un empujoncito, no fue una cachetadita, fue una golpiza”, manifestó, asegurando que la mayoría de los golpes fueron recibidos en la cabeza.

Finalmente, reiteró que su hijo “no es una persona grosera” y aseguró que el agresor “lo pudo haber matado”. Aun así, concluyó diciendo que siente tranquilidad de no verlo en las calles de Medellín “queda la alegría de que ya no está”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co