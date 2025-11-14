Carro bomba explotó en la Vía Panamericana cerca de estación de fuerza pública: una persona murió

Una persona murió en la madrugada de este viernes 14 de noviembre por la explosión de un carro bomba en el departamento del Cauca y que se activó en un sector de la Vía Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, informaron las autoridades. (Lea también: "Nos siguieron durante 15 minutos": senador Temístocles Ortega revela detalles de atentado)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En esta zona hacen presencia las disidencias de las Farc, que han ejecutado diversos ataques contra la fuerza pública en los últimos días.

En el Valle del Cauca y su vecino, Cauca, también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.



Civiles pensaron que eran drones

El estallido se produjo en el corregimiento de Tunía, el cual se escuchó en varios caseríos cercanos, entre ellos Los Naranjos y La María, ubicados en la zona rural del municipio de Piendamó, los cuales quedaron sin electricidad a causa de la detonación. El vehículo explotado terminó a un costado de la carretera.



La gente pensó que se trataba de un ataque con drones, pero con la luz del día se estableció que se trataba de un carro bomba.



Las autoridades investigan si la víctima era un civil que transitaba por el lugar o la persona que conducía el vehículo. Igualmente, se averigua si el automóvil tenía como objetivo atacar una base de la fuerza pública que está a 400 metros de donde se produjo la explosión, en un peaje del sector de Tunía.

Publicidad

Tras la explosión, el Ejército desplegó un amplio dispositivo de seguridad, debido a la importancia estratégica de la Vía Panamericana, principal corredor vial que conecta al Cauca con el vecino departamento de Nariño y con el norte de Ecuador. (Lea también: Masacre en Cauca deja cuatro personas muertas en un establecimiento comercial de Corinto)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE