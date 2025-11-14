En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Carro bomba explotó en la Vía Panamericana cerca de estación de fuerza pública: una persona murió

Indagan si la persona fallecida era quien conducía el vehículo y si este estalló antes de llegar al objetivo de los criminales.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 14 de nov, 2025
Carro bomba explotó en la Vía Panamericana cerca de estación de fuerza pública: una persona murió
Colprensa/Captura de pantalla

