"Nos siguieron durante 15 minutos": senador Temístocles Ortega revela detalles de atentado

El senador Temístocles Ortega, quien también fue gobernador del departamento del Cauca en dos ocasiones, fue blanco de un atentado mientras se movilizaba entre la vía que conecta la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con Popayán.

Ortega, que hace parte del partido Cambio Radical, dio a conocer la situación a través de una publicación en su cuenta de X. Según el político, el hecho ocurrió en una zona conocida como El Túnel. "Fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió seis impactos. Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de la Policía Nacional que se llevaron el carro por delante", escribió el senador.



¿Qué reveló Temístocles Ortega sobre atentado en su contra en el Cauca?

El senador habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles de lo ocurrido. Ortega había tomado un vuelo hacia Popayán, pero debido al tiempo tuvieron que regresarse a Bogotá. El político decidió tomar un vuelo a Cali y llegar hasta la capital del Cauca en carretera. "Lo que paso fue un atentado a unos 20 minutos de Popayán, en la vía de Cali (...) A la altura de un sitio conocido como El Túnel, en la vía Panamericana, dos vehículos, que estaban seguramente apostados en carreteras veredales, nos abordaron. Uno adelante y otro atrás. El de adelante se detuvo, se bajaron cuatro hombres armados. El de atrás igualmente se bajaron cuatro hombres armados. Dispararon contra el vehículo".



El político destacó el actuar del conductor de la UNP y el escolta de Policía que lo acompañaba. " El conductor, por fortuna, gracias a su pericia y a su valor, y el escolta que iba conmigo, tuvieron la valentía de enfrentar al carro de adelante. Lo chocaron, lo aislaron y pudimos escapar. Nos siguieron durante 15 minutos hasta las afueras de la ciudad de Popayán".



Ortega, que fue gobernador del Cauca en los períodos 1992-1995 y 2012-2015, dijo que conocía muy bien las dificultades de seguridad que hay en el departamento. "En todas partes, con diferentes grupos alzados en armas. Hubo que viajar por Cali, dada la circunstancia del vuelo que no se pudo hacer a Popayán. Confiamos que no iba a pasar nada, pero estamos contando el cuento gracias al valor de estos dos muchachos".

El senador aseguró que en este momento no ha recibido amenazas, pero que hace unos cinco años grupos armados amenazaron con secuestrarlo. "Hace muchos años yo fui también viceministro de Justicia en el período del presidente Barco y en esos momentos, en el año 88-89, que fue crítico para el país. Y también tuvo unas amenazas serias con mi familia", agregó el político.

El actual gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se refirió sobre el atentado contra el senador. "El Cauca está en riesgo y la vida de nuestro pueblo sigue en un estado de amenaza permanente. Lo ocurrido en El Túnel, donde fue atacado el senador Temístocles Ortega se suma a una cadena de atentados que hemos advertido una y otra vez en todos los consejos de seguridad. A él, a su familia y a su equipo les expresamos nuestra solidaridad".

La defensora del pueblo, Iris Marín, también escribió un mensaje en su cuenta de X sobre lo sucedido en esta vía rural cerca a Popayán. "Senador Temístocles Ortega toda la solidaridad con usted desde la Defensoría del Pueblo. Un rechazo total a las acciones en contra de la población civil en las que insisten los grupos armados. Hacer política es un derecho y un instrumento de la democracia. Exhortamos a los grupos a respetar el ejercicio de la política".