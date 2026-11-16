Una auxiliar de la Policía habría sido víctima de insultos racistas y agresiones verbales durante la madrugada del 15 de noviembre en el barrio Obrero, en Cali. El episodio quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y provocó el rechazo del alcalde Alejandro Eder y de la institución, que anunció acompañamiento jurídico y psicológico para la joven y su familia. El caso se conoció a través de una grabación en la que se observa a la uniformada mientras un hombre la insulta y cuestiona su labor policial. Durante el intercambio, el sujeto también hace comentarios relacionados con su color de piel, mientras la joven permanece en el lugar y procura mantener la calma.

En otro momento del video aparece una mujer que también interviene en la confrontación y, según las imágenes difundidas, también le discute. La escena generó reacciones de rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes pidieron identificar a las personas involucradas y establecer las responsabilidades correspondientes. Aunque inicialmente no se tenía claridad sobre el sitio en el que ocurrieron los hechos, la Policía Metropolitana de Cali confirmó posteriormente que el episodio se presentó en el barrio Obrero, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.



Policía acompañará a la uniformada en la denuncia ante la Fiscalía

La Policía Nacional se pronunció sobre este caso mediante un comunicado en el cual rechazó los hechos registrados en Cali y confirmó que brindará asistencia psicológica y jurídica a la auxiliar y a sus familiares. "La Policía Nacional rechaza categóricamente los actos de violencia verbal y presunta discriminación racial de los que habría sido víctima una auxiliar de Policía, durante hechos ocurridos en la madrugada del 15 de noviembre, en el barrio Obrero de Cali, registrados en un video que circula a través de redes sociales", señaló la institución.

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La entidad informó, además, que el martes 17 de noviembre acompañará a la joven en la presentación de la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes. La actuación busca poner en conocimiento de la Fiscalía los presuntos actos de discriminación racial y violencia contra la mujer. Frente a la atención del caso, la Policía indicó que ya dispuso el acompañamiento psicológico y jurídico para la uniformada y su familia, con el propósito de garantizar el respaldo institucional y la protección de sus derechos. La institución también manifestó su solidaridad con la joven y reiteró su "compromiso de acompañar a sus integrantes y a todos los ciudadanos víctimas de estas conductas".



🚨#Atención| La Policía Nacional rechaza categóricamente toda forma de violencia contra la mujer y los presuntos actos de racismo de los que habría sido víctima una de nuestras auxiliares de Policía en Cali. #DiosYPatria pic.twitter.com/ZDaAupfQfl — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 16, 2026

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Alcalde de Cali rechazó los insultos racistas contra la auxiliar de Policía

Tras conocerse la grabación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre lo ocurrido y expresó su solidaridad con la uniformada. El mandatario rechazó las expresiones discriminatorias y aseguró que la Administración Distrital trabaja con la Policía para identificar a las personas que participaron en la agresión. "Desde la Alcaldía de Cali rechazamos de manera contundente los insultos racistas y las expresiones de discriminación contra una uniformada de nuestra Policía Metropolitana. Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto", manifestó Eder.

"Nuestros policías están en las calles trabajando por la seguridad de todos los caleños y no podemos permitir que sean víctimas de agresiones o discriminación. Por eso, estamos trabajando de manera articulada con la Policía de Cali para identificar a las personas responsables de este delito y avanzar en las actuaciones correspondientes. En Cali cabemos todos. No podemos permitir que el racismo y la discriminación tengan espacio en nuestra ciudad”, agregó el mandatario.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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