Una operación militar contra el Clan del Golfo dejó un hombre muerto y tres personas capturadas en zona rural de Vegachí, Antioquia. El procedimiento fue adelantado por tropas del Ejército Nacional, luego de que se registraran combates con integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, que tiene presencia en esta zona del departamento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el hombre que murió durante el enfrentamiento fue identificado con el alias de Isaías, señalado de ser cabecilla de una comisión armada de esta estructura criminal. En el mismo operativo fueron detenidos otros tres presuntos integrantes del grupo ilegal. La acción fue desarrollada por efectivos del Gaula Militar de la Cuarta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército, en una intervención conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación.

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El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, confirmó los resultados de la operación a través de sus redes sociales y señaló que las acciones militares contra esta organización continúan en diferentes puntos de Antioquia.



¿Qué armas y elementos incautaron durante el operativo en Vegachí?

Además de la muerte de alias Isaías y las tres capturas, las tropas reportaron la incautación de material de guerra que, según el Ejército, era utilizado por los integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. El balance entregado por el comandante de la institución incluye cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores y 1.414 cartuchos. También fueron encontrados equipos de comunicación que, de acuerdo con las autoridades, hacían parte de los elementos empleados por esta estructura para sus actividades en el Nordeste antioqueño.



La ofensiva operacional en #Antioquia no se detiene y sigue dando resultados contundentes contra los criminales.



Tras combates registrados en zona rural de Vegachí, tropas de @GaulaMilitares de la #CuartaBrigada, en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional con la… https://t.co/l6UL6ihDKc pic.twitter.com/47puEvC2HZ — Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez (@COMANDANTE_EJC) November 16, 2026

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El material quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los procedimientos correspondientes frente a las tres personas capturadas. Por su parte, el Ejército indicó que el resultado representa una afectación a la capacidad de armamento y comunicaciones de la subestructura. La operación se concentró en zona rural de Vegachí, un municipio ubicado en el Nordeste de Antioquia, donde las autoridades mantienen acciones contra los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio.

El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre los resultados de la operación y destacó la participación de las diferentes instituciones de la Fuerza Pública en el enfrentamiento. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario confirmó que el Ejército, por medio de la Séptima División y la Cuarta Brigada, adelantó la intervención en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea.

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"Cada vez que los narcoterroristas ataquen a nuestra Fuerza Pública o a la población civil, nuestra respuesta será más letal, más dura, más fuerte y más implacable", aseguró el mandatario. En la misma publicación aseguró que el Gobierno continuará "empleando toda la capacidad legítima del Estado para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de los colombianos".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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