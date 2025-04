Caso Sara Millerey: informe médico reveló las lesiones que sufrió la mujer trans antes de morir

El cruel homicidio de Sara Millerey , una mujer trans que fue torturada y lanzada a una quebrada en el municipio de Bello, en Antioquia, reavivó la discusión sobre los crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBTIQ+. Aunque este no es el único caso de este tipo, sí se viralizó rápidamente en redes sociales por un video en el que se muestra la brutal agresión a la cual fue sometida antes de morir.

Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes 4 de abril de 2025. La madre de Sara recibió una llamada donde le informaban que un grupo de personas le habían propinado una golpiza a la mujer trans de 32 años, quien acabó siendo arrojada en las aguas de la quebrada La García, del barrio Playa Rica.

Sara Millerey González Borja, de 32 años de edad. Archivo particular

En un primer momento, se conoció que la víctima había sufrido delicadas fracturas en sus extremidades, las cuales se vieron agravadas por la condición del caudal en el cual fue abandonada. Un par de semanas después del barbárico crimen, el informativo Testigo Directo dio a conocer el informe médico que demuestra las condiciones en las que fue ingresada al Hospital La María, en Medellín. En este se reporta que Sata Millerey tenía:



Politraumatismo contuso por agresión.

Trauma cerrado de tórax.

Fractura costal.

Trauma múltiple en extremidades con fracturas de huesos largos.

Hipotermia.

Estado postinfarto.

Su madre le dijo a dicho informativo que, posterior al ataque, la chica trans antioqueña mostró signos de taquicardia y presentaba líquido en los pulmones. "El doctor no me daba buenas esperanzas, estaba muy malita. A las 3:00 p.m. del sábado le dio otro paro cardíaco y falleció".

¿Quién asesinó a Sara Millerey?

El secretario de Seguridad de Bello dijo que en cámaras se evidenció que "un grupo de entre 4 y 5 personas hacen parte de todo el recorrido y lo que derivó en finalmente en la muerte de Sara Millerey ”. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello ofrecieron, cada una, una recompensa de 50 millones de pesos para quienes otorgaran información que permitiera detener a los criminales que apagaron la vida de esta ciudadana.

"Lo que esperamos es que haya capturas muy pronto. Ya tenemos una trazabilidad que se ha hecho con el sistema de cámaras de vigilancia y a través de los testimonios que se han recibido. Se han hecho allanamientos, registro a algunas viviendas, revisión de antecedentes a algunas personas y eso nos ha permitido encontrar material probatorio”, dijo hace unos días el funcionario.

Sandra Borja, madre de Sara Millerey , comentó en Más allá del silencio podcast que está convencida de que el crimen de su hija se dio por su condición sexual. "Mamá, mamá, no me abandone, Me voy a morir", le dijo con desesperación la hoy fallecida.

