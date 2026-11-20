Una investigación de cinco meses permitió identificar y capturar en Medellín a cuatro hombres señalados de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto de motocicletas y joyas. Según las autoridades, los presuntos responsables llevaban más de tres años cometiendo robos en diferentes sectores de la ciudad y utilizaban armas de fuego y agresiones físicas para quitarles sus pertenencias a las víctimas. Uno de los hechos que llamó la atención de los investigadores ocurrió cuando un ciudadano recibió un disparo a corta distancia en una de sus manos durante un atraco, lesión que le ocasionó consecuencias permanentes y derivó en una discapacidad física, de acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional.

Las capturas se llevaron a cabo mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro en el barrio Manrique, en un procedimiento coordinado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de 'Natalio', quien, de acuerdo con las indagaciones, tendría un papel de coordinación dentro de la organización y estaría encargado de planear y organizar los hechos delictivos.



Así operaba la banda señalada de cometer robos en Medellín

Las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía permitieron establecer que los cuatro hombres presuntamente participaban en hurtos en distintos puntos de Medellín. Sus principales objetivos eran las motocicletas y las joyas, elementos que obtenían mediante intimidaciones y ataques contra quienes se convertían en sus víctimas. De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los integrantes de esta estructura recurrían a armas de fuego para someter a las personas y evitar que se resistieran a los robos. En algunos casos, las agresiones físicas hicieron parte de la forma en que ejecutaban los asaltos.

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Durante cinco meses, las autoridades desarrollaron labores de Policía Judicial para reconstruir los episodios denunciados, identificar a los posibles responsables y reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de captura. Como resultado de ese trabajo, los investigadores lograron relacionar a los cuatro hombres con tres casos de hurto violento. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para establecer si también tuvieron participación en otros robos registrados en Medellín.



Uno de los episodios documentados durante el proceso investigativo tuvo consecuencias para la salud de un ciudadano que fue atacado con un arma de fuego. Según el reporte policial, el agresor le habría disparado a corta distancia en una de sus manos, provocándole una lesión irreversible. Este caso dio lugar a la imputación del delito de lesiones personales con deformidad permanente, además de los cargos relacionados con el hurto.



¿Qué decisión tomó la justicia contra los cuatro capturados?

Con los elementos probatorios recopilados durante la investigación, las autoridades adelantaron cuatro procedimientos de allanamiento y registro en el barrio Manrique, en Medellín. En estos lugares fueron ubicados los cuatro hombres señalados de pertenecer a la estructura. Durante los operativos también fueron incautadas dos motocicletas y tres teléfonos celulares. Una vez se hicieron efectivas las capturas, los cuatro hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para responder por los señalamientos en su contra.



La Policía informó, además, que los cuatro detenidos registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por diferentes motivos. Durante las audiencias, la Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales con deformidad permanente, de acuerdo con los hechos que lograron documentarse en la investigación. Y un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Por esta razón, los cuatro permanecerán en prisión mientras avanza el proceso judicial.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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