Sigue la polémica que protagoniza la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, señalada de falsificar su título de ingeniera de Minas y Metalúrgica de la sede en Antioquia de la Universidad Nacional y su tarjeta profesional. El Pacto Histórico le pidió la renuncia, mientras que la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia le abrieron investigaciones respectivas y la Universidad Nacional, que aclaró que nunca ha sido estudiante de esa institución, presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta falsedad de documento. A ese panorama, como si fuera poco, se suma ahora otro hecho: el diploma de bachiller que Estrada presentó también es falso.

Así lo confirmó en entrevista con Noticias Caracol María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa del Colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, institución de Caramanta, Antioquia, donde Estrada dice haberse graduado de bachiller. "En los registros de la institución la ciudada estudió en 2016 el grado octavo, el cual reprobó. Y en el 2017 se supone que repetiría el grado octavo, pero nunca asistió. Por ende, el sistema la dio por desertora", dijo Marín, quien detalló que la hoy congresista estudió desde preescolar en ese colegio. De hecho, comentó que distingue a ella desde muy pequeña y a su familia. "Lo académico me lo reservo, pero sí es de origen humilde, como ella dice", agregó.

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La secretaria relató que al colegio le hicieron llegar el diploma y el acta de grado que la congresista presentó para certificar el supuesto grado. "Me dio susto. Ayer me presenté a la Personería del municipio porque pienso demandar porque el diploma y el acta de grado tienen mi firma. Y no es como la del diploma de la Universidad Nacional, que la falsificaron, esa sí es mi firma. Pienso hacer un proceso porque tengo 24 años en esta institución y la legalidad es primordial en mi vida", señaló Marín.



En efecto, en el falso diploma aparecen la firma de María Carolina Marín y la de Petronio Hoyos García, rector del colegio. Pero ninguno de los dos firmó ese diploma, por lo que apuntan a la falsificación. "Es un diploma y un acta totalmente evidencial de la institución. He estado mirando de dónde lo sacaron, qué le podemos dar a la Fiscalía. Ya tenemos idea de dónde salió", detalló la funcionaria, quien detalló que la congresista solo cursó hasta octavo grado y el diploma no es válido.



"A mí me interesa que se sepa que (el diploma) es falso, que la señora Luz Verónica Estrada aquí no terminó sus estudios", fue enfática María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa del colegio.

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico habría falsificado no solo su diploma de bachiller sino el de la Universidad Nacional. Estrada es la misma congresita que el martes, en medio de un debate de control político, sobre el Escudo de las Américas, intentó corregir al canciller Óscar Bula. Tras el debate salieron a la luz denuncias sobre la presunta falsificación de un diploma que acreditaría a la congresista como ingeniera de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, título con el que obtuvo, entre otras cosas, un contrato en la Dian por 78 millones de pesos en 2025. Según Verónica Botero, exdecana de esta facultad, la firma que aparece en el diploma de la representante a la Cámara no es la suya. Esa universidad ya emprendió un proceso legal.

La Procuraduría dio inicio a una investigación contra la representante y ordenó que se practiquen una serie de pruebas, por lo que ofició a la Universidad Nacional, la DIAN y el Congreso de la República para que entreguen información sobre los estudios cursados en la institución, así como la hoja de vida y los soportes que Estrada haya presentado para aspirar a un cargo dentro de la Dirección y cuando llegó a ser representante a la Cámara.

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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia anunció que revisará varias denuncias que ya hay en su contra por este asunto, para determinar si abre o no una investigación formal. Hay que recordar que, como Verónica Estrada es congresista, corresponde a este tribunal llevar el proceso.

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