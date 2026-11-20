El equipo del cantante Jhon Onofre viste de luto tras la muerte de Iván Camilo Martínez, mánager del artista de música llanera. El representante de Onofre, quien fue ganador de A Otro Nivel en 2016, fue asesinado en la ciudad de Villavicencio y el atentado quedó grabado en videos de seguridad. Jhon Onofre lamentó la partida de su coequipero y amigo en redes sociales. Las autoridades investigan para saber los móviles detrás de este crimen.



La información preliminar del hecho indica que el homicidio ocurrió durante la noche de este miércoles 18 de noviembre, cuando Camilo Martínez estaba jugando voleibol en una cancha sintética que hay en la vía que conecta a Villavicencio con Acacías, en el barrio Samán de la Rivera. A las 10:45 p. m., unos hombres armados y desconocidos llegaron hasta el sitio. Martínez recibió varios disparos de bala y perdió la vida. Unidades de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la Sijín llegaron hasta las canchas para adelantar los actos urgentes y recolectar elementos materiales probatorios que podrían sumar a la investigación.

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¿Quién era Iván Camilo Martínez?

Iván Camilo Martínez trabajaba como el mánager de Jhon Onofre, pero también tenía relación laboral con varios cantantes de la música llanera. Destacó por su labor de acompañamiento a artistas regionales. Para Onofre, su representado, Martínez era un amigo de quien destacaba su “liderazgo, dedicación y trabajo en equipo” en la tarea de seguir mostrándole la música llanera al mundo. “Por siempre gracias Camilito, descansa en paz querido amigo”, escribió Onofre en sus redes sociales después de conocer la noticia de la muerte de su mánager.

Muchos seguidores de Jhon Onofre, conocedores de la música llanera y allegados de Iván Camilo siguen lamentando la muerte del mánager y empresario.

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¿Quién es Jhon Onofre?

Jhon Onofre es un cantante de música llanera que ganó el concurso A Otro Nivel, de Caracol Televisión, en 2016. Con la premisa de llevar su cultura por el mundo para darla a conocer, este artista ha recorrido distintos escenarios. Una de sus canciones más conocidas es “Debajo del sombrero”, que cuenta con más de 10 millones de reproducciones en YouTube. En agosto de 2026 fue el artista homenajeado en el Torneo Internacional del Joropo, que alberga el Meta año a año.

María Paula Rodríguez Rozo

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