En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SNEYDER PINILLA
YEISON JIMÉNEZ
TRANSMILENIO
ESPAÑA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cayeron un papá y sus dos hijos, señalados por homicidio de joven en Soacha: todo por $60.000

Cayeron un papá y sus dos hijos, señalados por homicidio de joven en Soacha: todo por $60.000

En medio de una discusión, los tres detenidos habría herido a Santiago Torres de Ossa con armas cortopunzantes. Aunque alcanzó a ser atendido, el joven falleció en un hospital.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Así cayeron un papá y sus dos hijos señalados por homicidio de joven en Soacha: todo por $60.000
Señalados asesinos de Santiago Torres de Ossa -
Fiscalía

Las autoridades en Cundinamarca informaron en las últimas horas la detención de tres hombres, padre e hijo, quienes habría asesinado a un joven de 19 años, identificado como Santiago Torres de Ossa, en el municipio de Soacha. Los señalados por estos hechos serían John Jairo Medina Molina, Jhoan Esteban Medina Sendales y Andrés Fabián Medina Sendales.

¿Cómo fue el ataque contra Santiago Torres en Soacha?

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2025 al interior de un conjunto residencial del barrio Terra Grande. Hasta el lugar, presuntamente, llegaron los hoy capturados, quienes son padre e hijos, a reclamarle a la víctima del homicidio un pago por 60.000 pesos, que serían producto del arreglo de una motocicleta que le habían prestado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Tras una fuerte discusión entre los Medina y Santiago Torres, los presuntos agresores atacaron al joven con armas cortopunzantes, causándole heridas en el brazo derecho y en el pecho. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven de 19 años fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Últimas Noticias

  1. Nuevo aumento del pasaje del transporte en Barranquilla 2026: ¿en cuánto quedaron las tarifas?
    Aumento del pasaje del transporte en Barranquilla 2026 -
    TransMetro Barranquilla
    COLOMBIA

    Nuevo aumento del pasaje del transporte en Barranquilla 2026: ¿en cuánto quedaron las tarifas?

  2. Así fue hallado el cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides en zona rural de Usme
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Así fue encontrado el cuerpo del profesor del Externado Neill Felipe Cubides en el sur de Bogotá

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión judicial, fueron privados de la libertad en un centro carcelario, mientras se esclarecen los hechos, se adelantan las demás investigaciones y se define si John Jairo Medina Molina, Jhoan Esteban Medina Sendales y Andrés Fabián Medina Sendales son responsables por el homicidio de Santiago Torres en Soacha.

En el año 2025 se registraron 13.726 homicidios, según el Ministerio de Defensa. Esto representa un aumento del 2 % frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 casos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Soacha

Homicidios en Soacha

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad