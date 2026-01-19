Cayeron un papá y sus dos hijos, señalados por homicidio de joven en Soacha: todo por $60.000

Las autoridades en Cundinamarca informaron en las últimas horas la detención de tres hombres, padre e hijo, quienes habría asesinado a un joven de 19 años, identificado como Santiago Torres de Ossa, en el municipio de Soacha. Los señalados por estos hechos serían John Jairo Medina Molina, Jhoan Esteban Medina Sendales y Andrés Fabián Medina Sendales.



¿Cómo fue el ataque contra Santiago Torres en Soacha?

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2025 al interior de un conjunto residencial del barrio Terra Grande. Hasta el lugar, presuntamente, llegaron los hoy capturados, quienes son padre e hijos, a reclamarle a la víctima del homicidio un pago por 60.000 pesos, que serían producto del arreglo de una motocicleta que le habían prestado.

Tras una fuerte discusión entre los Medina y Santiago Torres, los presuntos agresores atacaron al joven con armas cortopunzantes, causándole heridas en el brazo derecho y en el pecho. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven de 19 años fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión judicial, fueron privados de la libertad en un centro carcelario, mientras se esclarecen los hechos, se adelantan las demás investigaciones y se define si John Jairo Medina Molina, Jhoan Esteban Medina Sendales y Andrés Fabián Medina Sendales son responsables por el homicidio de Santiago Torres en Soacha.



En el año 2025 se registraron 13.726 homicidios, según el Ministerio de Defensa. Esto representa un aumento del 2 % frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 casos.



