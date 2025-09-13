En vivo
COLOMBIA  / Las pérdidas en comercio, turismo y transporte por cierre de la vía al Llano: implementan medidas

Las pérdidas en comercio, turismo y transporte por cierre de la vía al Llano: implementan medidas

Las autoridades nacionales y locales buscan salidas para manejar la crisis causada por el cierre de la vía al Llano, que completa una semana.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:32 p. m.
Las pérdidas en comercio, turismo y transporte por cierre de la vía al Llano: implementan medidas
La vía al Llano completa una semana cerrada por derrumbes.
