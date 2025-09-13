Las pérdidas en comercio, turismo y transporte por cierre de la vía al Llano: implementan medidas

Se completan siete días de cierre de la vía al Llano por cuenta del gigantesco deslizamiento que se dio en cercanías a Chipaque, departmento de Cundinamarca. Las pérdidas son millonarias para sectores como el turismo, el comercio y el transporte.

Las estaciones de servicio de Granada y Restrepo, en el departamento del Meta, están casi vacías porque el combustible se agotó por los cierres viales. En Villavicencio ya empezó a sentirse el desabastecimiento. "Generalmente tanqueo 50 semanales, pero pues en vista de que se puede alargar el el cierre de la vía, voy a tanquear 100 o 150 en este momento para tener una reserva de combustible por si la la apertura de la vía se demora un poquito", dijo un usuario de la vía.

Sobre el medio día de este sábado, la consecionaria caro de la vía al Llano dio a conocer que se presentaba una protesta de conductores en el peaje Boquerón luego de pasarse a través de las vías de hecho el punto de control del k0+000 y en el sector Llano Lindo, bloqueando el paso para todo tipo de vehículos.

Incrementos de precios en alimentos

El plátano, la papaya y la yuca que se cultivan en el Llano están subiendo de precio, ya que son transportados por la transversal del Sisga y son 8 horas de recorrido. "Varios alimentos que han subido de precio. Naturalmente los que vienen del Llano, por ejemplo, la papaya, que está supercostosa. Una yuca como tal en promedio está costando 5.000 o 6.000 pesos, la libra y media. Antes costaba por ahí entre 3.200 y 3.500", explicó un tendero.

La terminal de transportes de Bogotá dice que disminuyó un 50% la salida de buses y los pasajeros que viajan es por pura obligación. Por su parte, la Cámara de Comercio de Villavicencio entregó cifras desalentadoras por los cierres. "Son 50.000 millones diarios que se pierden. 18.000 millones en ganadería, en arroz, en caucho, en palma, en frutales y demás productos que salen de la región. De igual manera, 10.000 millones el comercio en general, 5.000 millones en el turismo, hoteles, alojamientos y todo lo relacionado con el turismo", dijo Henry Palma, presidente de la Cámara.



Las medidas que implementan las autoridades

Las personas afectadas esperan que habiliten lo antes posible la ruta alterna que rodea el derrumbe de la vía al Llano para que las afectaciones disminuyan. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informaron que se proyecta iniciar la implementación del Plan de Contingencia Operativa para la movilidad por la variante de la vía antigua entre el K18+340 y el K18+980 para el próximo lunes 15 de septiembre. "Siempre que las condiciones climáticas lo permitan, mediante la realización de pasos alternos 24 horas", dicen en un comunicado.

"“Trabajamos arduamente junto con la Concesión, 24/7 para garantizar la recuperación integral de este corredor estratégico para la economía nacional y el abastecimiento de la región de los Llanos, reiteramos nuestro compromiso con la movilvidad y seguridad de los usuarios”, dijo Oscar Torres, presidente de la ANI.

La incorporación del tráfico sobre el corredor vial se iniciará cumpliendo lo definido en el Plan de Contingencia Operativa en 3 fases:



Fase 0 : Liberación de los vehículos represados en los sectores Abasticos, El Uval, y Anillo Vail de Villavicencio por pasos. Durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías Municipales (movilidad local).

: Liberación de los vehículos represados en los sectores Abasticos, El Uval, y Anillo Vail de Villavicencio por pasos. Durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías Municipales (movilidad local). Fase 1 : Una vez finalizada la fase 0 que podría tardarse entre uno (1) o dos (2) días, se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.

: Una vez finalizada la fase 0 que podría tardarse entre uno (1) o dos (2) días, se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales. Fase 2: Esta incluye la totalidad de los vehículos y estará supeditada a la definición de los tiempos de paso en cada sentido de circulación por el sitio de la variante, con base en la experiencia de los días anteriores; esta podrá tomar uno (1) o dos (2) días después de la fase 1 dependiendo de los resultados de la operación.

"Tenga en cuenta que no se permitirán vehículos con sobre peso, pues pueden dañar prematuramente la superficie de pavimento, por lo que se estarán realizando operativos de control especialmente en inmediaciones a la estación de pesaje Alto de la Cruz y sus alrededores".

