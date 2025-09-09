Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las imágenes aéreas del impresionante derrumbe que mantiene cerrada la vía al Llano por cuarto día

Las imágenes aéreas del impresionante derrumbe que mantiene cerrada la vía al Llano por cuarto día

Las autoridades de los departamentos de Cundinamarca y Meta continúan este martes las labores de remoción de tierra. No obstante, todavía no hay fecha para abrir paso por la vía al Llano.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:16 a. m.
Imágenes aéreas del derrumbe en la vía al Llano.
