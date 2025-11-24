En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reconocido parque natural del Tolima cerrará por cinco días seguidos en noviembre 2025

Reconocido parque natural del Tolima cerrará por cinco días seguidos en noviembre 2025

La medida, contemplada en la normativa vigente del parque, tiene como propósito disminuir la presión sobre áreas de páramo, bosques altoandinos y zonas glaciares.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Reconocido parque natural del Tolima cerrará temporalmente estos días de noviembre 2025
Este será el último cierre planificado para el año en curso. -
Parques Nacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad