DNI anuncia investigación tras denuncia de supuestos nexos de Wilmar Mejía con disidencias

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un reciente comunicado anunciando una investigación contra el director de Inteligencia, Wilmar Mejía, por el reciente informe publicado por Noticias Caracol en el que presuntamente se le vincularía con las disidencias de las Farc.

"La Dirección Nacional de Inteligencia se permite informar a la opinión pública que, frente a las recientes publicaciones y versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre el Director de Inteligencia, Wilmar Mejía, la entidad ha puesto en marcha todas las acciones necesarias para garantizar total claridad y transparencia. Desde el momento en que se conocieron estas informaciones, el Director General solicitó la realización de las investigaciones pertinentes. Por un lado, una investigación interna conducida por la Dirección de Contrainteligencia y, por otro lado, una averiguación independiente liderada por la Inspectora General de la DNI, quien es nombrada directamente por el presidente de la República. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas", se lee en una parte del documento.

Noticia en desarrollo...