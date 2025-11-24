En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así cayó profesor señalado se haber abusado de cinco niños en Amazonas durante dos meses

Así cayó profesor señalado se haber abusado de cinco niños en Amazonas durante dos meses

Las investigaciones revelaron que Carlos Alberto López habría utilizado su posición como docente para abusar de cuatro niñas y un niño con edades de entre 6 y 9 años.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Así cayó profesor señalado se haber abusado de cinco niños en Amazonas durante dos meses
Carlos Alberto López, profesor señalado de abuso -
Foto: Fiscalía

Publicidad

Publicidad

Publicidad