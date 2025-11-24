En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Mamá de Harold Aroca tras doble captura del crimen: "Estoy cumpliendo lo que le prometí a mi hijo"

Mamá de Harold Aroca tras doble captura del crimen: "Estoy cumpliendo lo que le prometí a mi hijo"

Diana García, mamá de Harold, habló con Noticias Caracol sobre el proceso judicial y señaló que “ya veo la luz, ya sé que la justicia me está ayudando". Además, habló sobre cómo los asesinos de su hijo la tenía amenazada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de nov, 2025
Mamá de Harold Aroca
Diana García, madre de Harold Aroca -
Foto: Blu Radio / Archivo

