Mamá de Harold Aroca tras doble captura del crimen: "Estoy cumpliendo lo que le prometí a mi hijo"

En Bogotá avanzan las investigaciones por el crimen del joven Harold Aroca, el menor de 16 años encontrado sin vida y con signos de tortura en una zona rural del centro de la capital de Colombia. Ya son dos los detenidos por estos hechos y uno de ellos fue enviado a la cárcel mientras avanzan las investigaciones y se esclarece su responsabilidad en los hechos. Por su parte, la mamá de Harold habló con Noticias Caracol y destacó el trabajo de la justicia.



“Ya veo la luz, ya sé que la justicia me está ayudando, sé que estoy cumpliendo lo que le prometí a mi hijo el día que lo encontré”: con estas palabras, Diana García, mamá de Harold Aroca habló sobre el avance en el caso de su hijo tras las dos capturas realizadas en la última semana.



La participación de Anderson Pinzón en crimen de Harold aroca

Las imágenes de un video grabado el pasado 5 de agosto se convirtieron en clave para las investigaciones. El menor asesinado aparecía rodeado por varios hombres que portaban armas de fuego. Uno de los señalados responsables, Anderson Pinzón, fue detenido el pasado domingo y su presunta participación en el crimen fue descrita por la fiscal el caso.

“Usted lo aborda en compañía de varios de sus amigos y miembros de la banda. Lo intimidan, lo sujetan por la parte posterior de su camiseta, lo obligan a acompañarlos en contra de la voluntad de él. Lo despojan de su libertad”, manifestó la fiscal.

Sobre el papel de Anderson Pinzón, la fiscal describió la gravedad de las agresiones a las que Harold fue sometido: “Tenía lesiones abrasivas, hematomas en el cuello, rostro y manos, compatibles con tortura física. Tenía señales de sofocación previa a su muerte. Usted, en compañía de sus amigos, desarrollaron diferentes acciones y lesiones que constituyen tortura física y sofocaciones previas a su muerte”.



"No me les quedé callada": mamá de Harold Aroca

La mamá de Harold Aroca habló sobre el dolor que le ha producido la muerte de su hijo, además del temor que ha enfrentado en medio de este doloroso proceso: “A mí me amenazaron una y otra vez. Siempre me decían que me iba a pasar lo mismo que le hicieron a mi hijo, pero yo no me les quedé callada. Haroldera mi primer hijo, Harold fue mi escuela, era mi vida”.



En las últimas horas, en el mismo barrio Los Laches, donde desapareció Harold, fue capturado el segundo presunto responsable en medio de un operativo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Las autoridades identificaron a un hombre que habría tenido una participación clave en la muerte del adolescente.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la segunda captura: “Segundo capturado por el homicidio de Harold Aroca. Uniformados del CAI Laches capturaron a alias Chará, presunto responsable del asesinato del joven Harold Aroca. Alias Chará tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura. Con esta, ya son dos los capturados por el homicidio de Harold Aroca”.



Detalles del crimen de Harold Aroca

Harold Aroca fue visto por última vez en un parque del sector acompañado por varios hombres. Según los elementos materiales probatorios, el procesado habría participado en su retención y posterior traslado a un lugar donde la víctima fue sometida a actos degradantes y atacada con un arma de fuego.

Cuatro días después, el cuerpo del joven fue hallado abandonado en una zona boscosa. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el homicidio estaría relacionado con una retaliación por los señalamientos y cuestionamientos que el menor realizó sobre las actividades ilegales de una organización delictiva con presencia en la zona.

La fiscal del caso imputó a Anderson Pinzón los delitos de homicidio y tortura, las dos conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones; y secuestro simple. El joven capturado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

