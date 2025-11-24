El modus operandi de atracadores en los buses de Soacha: ¿cuál es la hora en que más roban?

No paran los casos de atracos masivos en el transporte público del municipio de Soacha. Sin importar la hora, con arma en mano, los delincuentes se suben a los buses para robar a las personas. En una semana se han presentado cuatro atracos masivos. El modus operandi siempre es el mismo. Estos delincuentes simulan ser pasajeros, detienen el vehículo y una vez se suben al bus, inmediatamente sacan sus armas cortopunzantes e intimidan a todos los pasajeros para robarle sus pertenencias.



Eso ha quedado registrado en cámaras de seguridad, donde se observa que son al menos cuatro delincuentes los que estarían robando sobre la autopista Sur.

Con puñal en mano, como muestra una de las grabaciones, el primero en ser intimidado por un delincuente es el conductor del bus. Lo obliga a no continuar el recorrido y sigue para asaltar a los pasajeros que son amenazados, golpeados y obligados a entregar sus pertenencias. Quien se resiste puede salir herido.



"Prefieron entregar pertenencias que perder la vida": ciudadano de Soacha

“Obviamente, la mayoría prefiere entregar las las pertenencias que perder la vida. Yo prefiero entregar las pertenencias que eso lo puedo recuperarla, pero la vida no”, manifestó un ciudadano en Noticias Caracol.

Otro ciudadano denunció que “me robaron el celular acá en este punto. Acá ya se le ha hecho el llamado a la Policía y a las autoridades sobre ese tema pero no hay ninguna acción para que hagan algo”.



Otro robo, que también fue registrado por cámaras de seguridad, muestra a dos delincuentes que en 30 segundos despojaron de sus pertenencias a los ocupantes del vehículo. Una mujer es la que hace la parada al bus para que sus cómplices suban y roben. Otro sujeto es el que se para en la puerta, simulando tener un arma y apuntándole al conductor. El delincuente siempre tiene la mano dentro de un bolso y parece tener un arma de fuego.



Hoy la percepción de inseguridad en su hacha es evidente para los ciudadanos.

“No me siento seguro subiendo a un bus porque en cualquier momento se puede un pícaro, lo puede robar a uno o lo puede lesionar” y “se siente uno con mucha inseguridad porque uno no está seguro en ningún lado. Viajar es lo más inseguro que puede haber”, manifestaron dos ciudadanos.

Dos mujeres que iban a bordo de un bus intermunicipal manifestaron que no se sienten seguras en este medio de transporte: “No se siente un confiado. Tiene que tener uno el bolso adelante porque uno piensa que le van a quitar el celular o la maleta o la plata”.



Conductores de los buses de Soacha, otras de las víctimas

Estos atracos son cometidos sobre el corredor de la autopista Sur en el municipio de Soacha. Por esta razón, para algunos conductores, prestar el servicio se convirtió en un trabajo de alto riesgo. “Eso es de día y de noche que tenemos ese problema. Siempre trabaja uno con desconfianza. La hora que más roban es en la hora pico, a las 6:00”, sostuvo un conductor.

Ante la denuncia de noticias Caracol, la policía comenzó a realizar operativos de control y registro en el transporte público. “Es así como la invitación es a que las personas que han sido objeto de estos atracos, de estos asaltos, interpongan las denuncias correspondientes con el fin de que hagan parte del acervo probatorio. Seguiremos realizando nuestros planes de control sobre el corredor vial de la autopista Sur con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana”, informó el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha.

La inseguridad en los buses no puede ser un pasajero más. Y es obligación de las autoridades actuar ante estos hechos delictivos. Y es que para los ciudadanos, movilizarse en un bus se convirtió en un riesgo alto, especialmente en horas pico. Por eso le reclaman y le piden acciones contundentes a las autoridades para que refuercen la seguridad, especialmente cuando salen a trabajar o cuando están regresando a casa, que son las horas preferidas por estos delincuentes que vienen atemorizando a todos los ciudadanos del municipio de Soacha.

