Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Civil en Putumayo resultó herido por un soldado: Ejército dice que comunidad amenazó a militares

Civil en Putumayo resultó herido por un soldado: Ejército dice que comunidad amenazó a militares

El hecho se produjo en una nueva asonada contra el Ejército, en zona rural de Puerto Guzmán. Los uniformados hicieron disparos disuasivos al piso, pero un tiro alcanzó a un ciudadano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:55 p. m.
En Putumayo, civil fue herido por soldado: Ejército explica qué pasó
Captura de pantalla