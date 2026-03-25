Inicia temporada de lluvias en Colombia: Ideam, UNGRD y Dimar dan predicciones y recomendaciones

Varias entidades entregaron detalles de los pronósticos del clima en Colombia y las recomendaciones para el inicio formal de la temporada de lluvias en el territorio, período que se extenderá hasta mediados de junio. La información fue entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Dirección General Marítima (Dimar).



De acuerdo con el comunicado conjunto, "el país enfrenta un escenario de alta variabilidad climática con precipitaciones atípicas en los primeros meses, temporada de lluvias de marzo a junio y una posible transición hacia El Niño en el segundo semestre de 2026. Colombia ha experimentado cambios en los patrones de lluvias, asociados a fenómenos de variabilidad, los cuales están generando precipitaciones por encima de promedios históricos, saturación de agua en los suelos y una mayor vulnerabilidad de los territorios".

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Las entidades alertaron que las condiciones climáticas y los demás factores hacen que sean más propensos eventos como movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y vendavales. "En lo que va de 2026, se han registrado más de 600 emergencias asociadas a las lluvias en 328 municipios de 24 departamentos, dejando 155 mil familias damnificadas. Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas y Córdoba son los departamentos con más emergencias", explicaron, indicando que los movimientos en masa (295), las inundaciones (160), los vendavales (73) y las crecientes súbitas (65) han sido los más recurrentes.



Temporada de lluvias de marzo a junio

De acuerdo con el Ideam, la temporada de lluvias que inicia este mes de marzo se extendería hasta junio en las regiones Andina, Caribe y algunas zonas del piedemonte de la Orinoquía. "La influencia de sistemas meteorológicos de corto plazo, como las ondas tropicales, podrían intensificar las lluvias en el centro y norte del país, aumentando la probabilidad de eventos como inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y tormentas eléctricas", indicaron las entidades.

La Dimar, a través de sus Centros de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, realiza el monitoreo continuo de variables como la altura del oleaje, los vientos y las corrientes en el mar Caribe y el océano Pacífico. La UNGRD reitera el llamado a los gobernadores, alcaldes y Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo para esta temporada de lluvias, pidiendo activar planes de contingencia, monitorear puntos críticos y asegurar recursos para emergencias en los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo.



La directora el Idea, la doctora Ghisliane Echeverry Prieto, dijo en una rueda de prensa que "en Colombia, aunque no tenemos unas estaciones marcadas, sí tenemos unas temporadas de más y menos lluvias que varían en cada región del país". La funcionaria dijo que así ocurría en regiones como la Caribe y la Andina, que tienen dos temporadas de más lluvias y dos temporadas de menos lluvias. "La región Pacífica se mantiene casi constante en lluvias durante todo el año, es decir, no tiene estas temporadas marcadas (...) La región Amazonía y Orinoquía tienen una temporada de más lluvias mucho más marcada", agregó



¿Habrá fenómeno de El Niño en Colombia?

Las entidades advirtieron sobre la posible evolución hacia un fenómeno El Niño durante el segundo semestre de 2026, según modelos climáticos internacionales. "Se recomienda iniciar planificación ante sequías y posible desabastecimiento hídrico particularmente hacia final del año, ahorrar agua, identificar zonas de riesgo por incendios forestales y actualizar estrategias de respuesta.



Echeverry Prieto fue enfática en decir que "el mensaje es que en los próximos meses van a continuar las lluvias en gran parte del territorio nacional, como suele pasar, tal vez un poco por debajo de lo normal". La funcionaria también aclaró que no hay un fenómeno de El Niño en este momento, pero que se están observando condiciones en el océano Pacífico que pueden generar este fenómeno en el segundo semestre del año. "El Fenómeno del Niño en Colombia lo que ocasiona es una disminución de lluvias en gran parte del territorio nacional, así que es importante irse preparando en caso de que este fenómeno llegue a consolidarse", concluyó.

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"Se ha declarado el estado de vigilancia, lo que implica seguimiento permanente, acciones de alistamiento en los territorios y preparación frente a posibles impactos. Entre los efectos asociados al fenómeno El Niño se encuentran: disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas, reducción de caudales en ríos y fuentes hídricas, incremento de incendios forestales y posibles afectaciones al abastecimiento de agua", indicaron las entidades.

Carlos Carillo, director de la UNGRD, pidió desde su entidad "a los consejos municipales de gestión del riesgo, a los alcaldes, activar sus planes de contingencia, monitorear los puntos críticos, asegurar los recursos para los fondos territoriales de gestión del riesgo (...) El llamado a los alcaldes es a que tomen estas recomendaciones, que no son de obligatorio cumplimiento, tomen estas recomendaciones con toda la seriedad y hagan un esfuerzo para nutrir sus fondos municipales de gestión del riesgo". La UNGRD, en coordinación con el Ideam, la Dimar y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), continuará con el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, así como a las meteorológicas y meteomarinas.

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