Clima en Colombia en la semana del 20 al 24 de abril: tres días seguidos de lluvias en Bogotá

El panorama climático para la semana del 20 al 24 de abril estará marcado por la presencia constante de lluvias en amplios sectores del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera un incremento gradual de las precipitaciones, especialmente en regiones como la Andina, Pacífica y sectores del sur del Caribe, así como en áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el caso de Bogotá, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas del oriente y nororiente de la ciudad, con mayor probabilidad durante las horas de la tarde y la noche. Los días que podrían registrar mayores acumulados de lluvia serán el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril. Durante la semana, las temperaturas en la capital "oscilaran entre 10 °C y 20 °C".

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



En el caso de este lunes 20 de abril, las precipitaciones se concentraron en regiones como la Pacífica, el centro de la región Andina y el suroriente colombiano, además de la Amazonía. Y en departamentos del Pacífico, como Chocó, se pronosticaron lluvias de intensidad moderada a fuerte. En la región Andina, el pronóstico indicó lluvias en departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca, mientras que en Boyacá las precipitaciones serían menos intensas y más dispersas.



"Durante la semana se prevé aumento gradual de las lluvias en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y Amazonía. El día más lluvioso podría presentarse el miércoles 22 de abril", indicó la entidad.



Clima en Colombia en la semana del 20 al 24 de abril

Clima para el martes 21 de abril

Para el martes 21 de abril, el pronóstico señala que las lluvias continuarán presentes en gran parte del territorio nacional. Las regiones Pacífica y Andina seguirán siendo las zonas con mayor actividad lluviosa, seguidas por algunos sectores de la Amazonía. En el Pacífico, particularmente en Chocó, se prevén lluvias moderadas, mientras que en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño se presentarían lluvias entre ligeras y moderadas.

Publicidad

En la región Andina persistirán las precipitaciones intermitentes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca. En Boyacá, las lluvias serían de menor intensidad. Para la Orinoquía se prevé la ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas, principalmente en zonas cercanas al piedemonte, mientras que en la Amazonía continuarían las precipitaciones frecuentes.



Clima para el miércoles 22 de abril

El miércoles 22 de abril podría ser el día con mayor actividad lluviosa de la semana. Se espera un aumento significativo de las precipitaciones en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Amazonía. En el Pacífico, el departamento de Chocó registraría lluvias de mayor intensidad, mientras que en Valle del Cauca, Cauca y Nariño se mantendrían precipitaciones moderadas.

En la región Andina, el pronóstico indica lluvias generalizadas en departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca. En Boyacá, las precipitaciones continuarían de manera dispersa. Para la Orinoquía se estiman lluvias moderadas, sobre todo en áreas cercanas al piedemonte, mientras que en la Amazonía se mantendrían lluvias frecuentes con posibilidad de tormentas aisladas.



Clima para el jueves 23 de abril

Hacia el jueves 23 de abril, las lluvias continuarían presentes en diferentes zonas del país, aunque con intensidades que en su mayoría serían ligeras a moderadas. En la región Pacífica se mantendrían precipitaciones, principalmente en Chocó, mientras que en Valle del Cauca, Cauca y Nariño se alternarían periodos lluviosos con intervalos secos.

Publicidad

En la región Andina, las lluvias persistirían en departamentos como Antioquia, Tolima, Huila, Cundinamarca y sectores de Boyacá. En la Orinoquía se prevén lluvias aisladas a moderadas, especialmente en zonas del piedemonte. En la Amazonía continuarían las precipitaciones frecuentes, mientras que en la región Caribe se mantendrían condiciones relativamente estables, con lluvias ocasionales en el sur.



Clima para el viernes 24 de abril

Finalmente, para el viernes 24 de abril se espera que las lluvias sigan presentes en buena parte del país, aunque sin concentraciones intensas generalizadas. En la región Pacífica continuarían las precipitaciones ligeras a moderadas, con mayor presencia en Chocó. En la región Andina se prevén lluvias intermitentes en departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca.

El pronóstico también indica que las temperaturas más altas se registrarían en la región Caribe y en la Orinoquía durante la semana, especialmente en departamentos como Cesar, La Guajira, Vichada y Meta. Asimismo, se mantendrían condiciones cálidas en sectores del valle del río Magdalena.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co