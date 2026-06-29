Presidente Petro anuncia que desfile del 20 de julio será en dos localidades del sur de Bogotá

El presidente Gustavo Petro informó a través de sus redes sociales en dónde se va a realizar el desfile del 20 de julio, cuando se celebra la Independencia de Colombia. El mandatario, además, respondió a un mensaje que la cantante Carolina Giraldo (Karol G) le envió a Abelardo de la Espriella, quien asumirá su mandato el próximo 7 de agosto.



¿Qué le dijo Karol G a Abelardo de la Espriella?

En primer lugar, la intérprete le dijo a Abelardo de la Espriella que “las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”. Agregó la paisa a De la Espriella que “recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”.

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A lo dicho por Karol G, Abelardo de la Espriella respondió y le dijo que “desde la campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

Horas después, el presidente Gustavo Petro también respondió al mensaje que compartió La Bichota y dijo: “Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida... Sé que Karol G tocó el arte en el concierto del jubileo y sé que no se devolverá ya… Acepté el resultado de los jueces de escrutinio para que no se desencadene la violencia contra mi pueblo... Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo”.



¿Dónde será el desfile del 20 de julio?

Finalmente, Petro mencionó que “el 20 de Julio, en Bosa y Ciudad Bolívar, los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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