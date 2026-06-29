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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro anuncia que desfile del 20 de julio será en dos localidades del sur de Bogotá

Presidente Petro anuncia que desfile del 20 de julio será en dos localidades del sur de Bogotá

El mandatario invitó a los ciudadanos a asistir el Día de la Independencia a estas dos localidades "para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Presidente Petro anuncia que desfile del 20 de julio será en dos localidades del sur de Bogotá
Gustavo Petro, presidente de Colombia -
Colprensa

El presidente Gustavo Petro informó a través de sus redes sociales en dónde se va a realizar el desfile del 20 de julio, cuando se celebra la Independencia de Colombia. El mandatario, además, respondió a un mensaje que la cantante Carolina Giraldo (Karol G) le envió a Abelardo de la Espriella, quien asumirá su mandato el próximo 7 de agosto.

¿Qué le dijo Karol G a Abelardo de la Espriella?

En primer lugar, la intérprete le dijo a Abelardo de la Espriella que “las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”. Agregó la paisa a De la Espriella que “recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”.

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A lo dicho por Karol G, Abelardo de la Espriella respondió y le dijo que “desde la campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

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Horas después, el presidente Gustavo Petro también respondió al mensaje que compartió La Bichota y dijo: “Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida... Sé que Karol G tocó el arte en el concierto del jubileo y sé que no se devolverá ya… Acepté el resultado de los jueces de escrutinio para que no se desencadene la violencia contra mi pueblo... Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo”.

¿Dónde será el desfile del 20 de julio?

Finalmente, Petro mencionó que “el 20 de Julio, en Bosa y Ciudad Bolívar, los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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