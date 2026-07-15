Hombre habría atacado con arma cortopunzante a una mujer y su hija de 11 años en Putumayo: detalles

Las autoridades en Putumayo capturaron a un hombre señalado de intentar quitarles la vida a una mujer y a su hija, una niña de 11 años, en el municipio de Valle del Guamuez. Un juez de control de garantías le impuso al supuesto agresor medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define la responsabilidad del detenido en lo sucedido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el agresor y la víctima, ambos de 38 años, habían iniciado una relación a través de redes sociales. Sobre los hechos, estos ocurrieron el pasado 11 de julio, durante uno de sus encuentros. Según las indagaciones, el señalado llegó a la residencia de la mujer y, tras sostener una discusión, la habría atacado con un arma cortopunzante, causándole graves heridas.



Además, dijo la Fiscalía, una menor de edad, de tan solo 11 años, quien es hija de la mujer agredida, resultó lesionada durante ellos hechos. Ante los gritos de auxilio de las lesionadas, mencionó el ente investigador, “miembros de la comunidad trasladaron a las afectadas a un centro asistencial, donde recibieron atención médica especializada”.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Putumayo le imputó hoy capturado los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones personales agravadas. A pesar de las pruebas en su contra, el hombre no aceptó los cargos. Finalmente, la Fiscalía informó que la Policía Nacional capturó en flagrancia al presunto agresor.



¿Cómo denunciar violencia contra la mujer?

La violencia contra la mujer en Colombia puede denunciarse a través de diferentes canales institucionales diseñados para brindar protección inmediata, atención integral y acceso a la justicia. Cualquier mujer que sea víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial tiene derecho a recibir apoyo del Estado sin importar su edad, condición social o lugar de residencia.



Cuando ocurre una situación de violencia, la víctima o cualquier persona que conozca el caso puede acudir a la línea de emergencia 123 si existe un riesgo inminente para la integridad de la mujer. También es posible comunicarse con la Línea Nacional 155, especializada en orientación para mujeres víctimas de violencia, donde se brinda información sobre rutas de atención y medidas de protección.



La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, las estaciones de Policía, las Comisarías de Familia o las Defensorías del Pueblo. Estas entidades tienen la obligación de recibir el reporte, orientar a la víctima y activar los mecanismos necesarios para prevenir nuevos hechos de agresión.

Publicidad

En los casos de violencia intrafamiliar, las Comisarías de Familia pueden dictar medidas de protección urgentes, como la salida del agresor de la vivienda, la prohibición de acercarse a la víctima o la protección policial temporal. Si se trata de delitos sexuales o lesiones personales, la Fiscalía adelanta la investigación penal correspondiente.

Las instituciones de salud también desempeñan un papel fundamental. Los hospitales y centros médicos deben atender de manera inmediata a las víctimas, documentar las lesiones y remitir los casos a las autoridades competentes cuando sea necesario.

Publicidad

Es importante conservar pruebas como mensajes, fotografías, grabaciones, certificados médicos o testimonios que ayuden a respaldar la denuncia. Sin embargo, la falta de estas evidencias no impide presentar el caso ante las autoridades.

Denunciar es un paso esencial para proteger la vida y los derechos de las mujeres. El Estado colombiano dispone de herramientas legales y de atención para garantizar la seguridad de las víctimas y sancionar a quienes ejercen cualquier forma de violencia de género.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias