Poncho Zuleta revela que fue incapacitado tras accidente de Kbeto Zuleta: anuncia pausa

El cantante vallenato Poncho Zuleta anunció que hará una pausa temporal en sus presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias. La decisión fue comunicada este jueves 5 de noviembre, a través de un pronunciamiento dirigido a sus seguidores, empresarios musicales y medios de comunicación.

El artista explicó que necesita permanecer al lado de su hijo, Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, quien permanece hospitalizado mientras avanza en su recuperación luego del grave accidente de tránsito que sufrió junto a los integrantes de su agrupación. Además de anunciar su retiro temporal de los escenarios, el intérprete de música vallenata reveló que recibió una incapacidad médica por 21 días, periodo durante el cual cumplirá las recomendaciones de su médico tratante. “Hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación” manifestó Poncho Zuleta en el comunicado.

El cantante también aseguró que los compromisos que ya tenía programados serán reprogramados en coordinación con los empresarios y organizadores. Las nuevas fechas, indicó, se darán a conocer oportunamente.

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¿Qué se sabe sobre la recuperación de Kbeto Zuleta?

El accidente ocurrió en la madrugada del 26 de octubre de 2026, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní, en un puente ubicado en el corredor vial entre Sincelejo y Valledupar, cerca de Bosconia, Cesar. El siniestro dejó dos integrantes de la agrupación fallecidos: Geovany Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista. Otros músicos también resultaron heridos.



Kbeto fue uno de los más afectados. Debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Inicialmente recibió atención en Bosconia y posteriormente fue trasladado a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde continuó su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Sin embargo, durante los últimos días de octubre se conocieron avances en su estado de salud. El 31 de octubre, su familia informó que el cantante había despertado espontáneamente, había sido extubado y comenzaba a hablar y reconocer a las personas de su entorno. Pese a esta evolución favorable, permanecía hospitalizado en UCI y bajo manejo médico integral.

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El 3 de noviembre, su padre también se pronunció sobre su evolución. En declaraciones a medios a las afueras de la clínica en Barranquilla, Poncho Zuleta aseguró que su hijo estaba estable y que avanzaba favorablemente.

Poncho Zuleta agradeció los mensajes de solidaridad

En el comunicado del 5 de noviembre, el artista también dedicó unas palabras a las familias de Geovany Lobo y Harold Santana, los dos integrantes de su agrupación que fallecieron en el accidente. “Su partida nos duele profundamente, y le pido a Dios que acompañe y les dé fortaleza a sus seres queridos”, expresó.

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Asimismo, manifestó su solidaridad con los demás músicos que resultaron heridos y con sus familias, a quienes aseguró tener presentes en sus oraciones. Finalmente, Poncho Zuleta pidió comprensión por la decisión de alejarse temporalmente de sus actividades y por el momento que atraviesa su familia: “Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante”.

María Paula Rodríguez Rozo

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