Cómo operará el pico y placa en Ibagué en la semana del 11 al 15 de mayo: la rotación

Ibagué, la 'Capital Musical', continúa ajustando sus engranajes de movilidad bajo el Decreto 0768, el cual define la hoja de ruta para el tráfico vehicular durante este primer semestre de 2026. Con el crecimiento constante del parque automotor y las obras de infraestructura en puntos neurálgicos, el pico y placa se ha convertido en una herramienta indispensable, no solo para descongestionar las vías, sino para garantizar que la ciudad no colapse en sus horas de mayor demanda.

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Para la semana comprendida entre el lunes 11 al viernes 15 de mayo, estas son las restricciones para vehículos particulares:



Así aplicará el pico y placa en Ibagué en la segunda semana de mayo

La medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con la siguiente rotación diaria:

Lunes 11 de mayo: placas terminadas en 8 y 9

placas terminadas en Martes 12 de mayo: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en Miércoles 13 de mayo: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en Jueves 14 de mayo: placas terminadas en 4 y 5

placas terminadas en Viernes 15 de mayo: placas terminadas en 6 y 7

Así funciona la 'hora valle' en Ibagué

Uno de los pilares del esquema actual en Ibagué es el incentivo a los propietarios que tienen sus vehículos matriculados localmente. Si su carro tiene placa de Ibagué, puede circular libremente durante las 'Horas Valle', incluso si es su día de restricción. Las franjas de libre circulación para placas de Ibagué son:



Mañana: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Tarde: De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Si su placa es de Bogotá, Neiva, Armenia o cualquier otro municipio, usted no goza de este beneficio y debe cumplir la restricción de forma ininterrumpida de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.



Excepciones vigentes para el pico y placa en Ibagué

Para fomentar la movilidad sostenible y asegurar la prestación de servicios básicos, el decreto contempla varias excepciones. Están exentos de la medida:



Vehículos eléctricos e híbridos: No tienen ninguna restricción (deben estar registrados en el RUNT como tales).

No tienen ninguna restricción (deben estar registrados en el RUNT como tales). Transporte de personas con discapacidad: Debidamente carnetizados y con el vehículo adaptado o identificado.

Debidamente carnetizados y con el vehículo adaptado o identificado. Vehículos de emergencia y servicios públicos: Ambulancias, bomberos, y cuadrillas de servicios domiciliarios (agua, luz, gas).

Ambulancias, bomberos, y cuadrillas de servicios domiciliarios (agua, luz, gas). Motocicletas: A diferencia de otras capitales, en Ibagué las motos siguen sin tener Pico y Placa generalizado, aunque deben respetar las normas de tránsito habituales.

Multa por incumplimiento

Las autoridades recuerdan que incumplir la medida podría acarrear una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Cabe recordar que este cronograma solo tendrá vigencia hasta el 30 de junio cuando termine el primer semestre de 2026.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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