Con plantón en 35 ciudades de Colombia, ciudadanos respaldaron a la fuerza pública

Personal de la reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía realizó, en 35 ciudades del país, un plantón de apoyo a los militares y policías activos, que, según ellos, no tienen respaldo del presidente Gustavo Petro.

Bogotá

La concentración se ubicó frente a la Brigada 13 del Ejército. En este punto, a donde llegaron unas 500 personas, los manifestantes le solicitaron al Gobierno nacional respeto y apoyo para las Fuerzas Militares y policiales, así como también más recursos y mejores garantías de salud.

“Estoy dolido por lo que le está pasando a mi país y por eso estoy reaccionando. No podemos dejar que las cosas avancen y que no pase nada. No hay justicia, no hay libertad, ni seguridad”, dijo Bernardo Munévar, asistente al plantón.

Cali

En la capital del Valle, decenas de personas llegaron hasta el Cantón Militar Pichincha para expresar su respaldo a la fuerza pública.

Familiares y amigos de militares y policías activos, y allegados de quienes ya murieron dando la vida por su patria, unieron su voz y enviaron un mensaje contundente: solidaridad para las Fuerzas Militares.

Medellín

Los manifestantes en la capital antioqueña ondearon banderas y aseguraron que faltan garantías para los uniformados, enfatizando que se debe reforzar el mantenimiento de las aeronaves militares. La concentración transcurrió de manera pacífica.

Neiva

Este plantón tuvo lugar en dos puntos, uno se ubicó frente al Batallón Tenerife y el otro frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Neiva. Aproximadamente 200 personas participaron en la movilización.

Armenia

En la capital del Quindío, centenares de personas se sumaron al plantón para mostrar su respaldo a la fuerza pública.

Esta movilización empezó con un minuto de silencio por los uniformados que cayeron por el conflicto armado en Colombia y terminó en el comando de la Policía de Armenia.