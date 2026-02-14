Reportan segundo temblor en la mañana de este sábado 14 de febrero: fue en zona cercana al primero

En la mañana de este sábado 14 de febrero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el departamento de Santander, consolidando una jornada de actividad recurrente en una de las zonas con mayor dinamismo geológico del país. El movimiento telúrico más reciente se registró a las 10:13 hora local, alcanzando una magnitud de 3.3 en la escala de Richter.

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la entidad técnica, el epicentro se localizó a 6 kilómetros del municipio de Los Santos, una población que históricamente concentra gran parte de la sismicidad en el nororiente colombiano. El reporte detalló que el sismo tuvo una latitud de 6.81, una longitud de -73.09 y una profundidad de 156 kilómetros.



Esta profundidad, categorizada como intermedia, es un factor determinante en la percepción del movimiento. Según expertos del SGC, cuando un sismo ocurre a más de 100 o 150 kilómetros bajo la superficie, la energía liberada tiende a dispersarse antes de alcanzar la corteza superior, lo que generalmente reduce la intensidad de la sacudida sentida por la población y el potencial de daños en la infraestructura.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente muy activo debido a su ubicación geográfica en la esquina noroccidental de Suramérica. En este punto convergen e interactúan tres grandes placas tectónicas: la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa Suramericana.

La interacción principal ocurre mediante un proceso denominado subducción, en el cual una placa se introduce debajo de la otra. En el caso específico de Santander, la alta frecuencia de temblores se debe a la existencia del denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga".

Este fenómeno es uno de los tres nidos más activos del mundo, junto con los de Vrancea (Rumania) y la cordillera del Hindu Kush (Afganistán). Se define como una región donde los sismos se concentran de manera inusual en un volumen de roca muy reducido. En el Nido de Bucaramanga, la actividad se asocia a la deformación de fragmentos de placas antiguas que han quedado atrapados o en proceso de subducción en el manto terrestre, generando fricción y liberación de energía de forma casi diaria.



¿Cómo fue el primer temblor en Colombia de este sábado?

El evento de las 10:13 de la mañana no fue el único registrado durante la jornada. Horas antes, a las 06:21 hora local, se presentó un sismo de mayor magnitud en la misma zona. Este primer temblor del sábado alcanzó una magnitud de 4.1 y su epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Los Santos. Según la información técnica, este evento tuvo una profundidad de 149 kilómetros, con coordenadas de latitud 6.82 y longitud -73.16. Aunque fue percibido de manera leve en municipios aledaños como Jordán, Zapatoca y el área metropolitana de Bucaramanga, no se reportaron afectaciones materiales ni víctimas tras las verificaciones de los organismos de socorro.

Las autoridades reiteran que, debido a la configuración geológica del país, es normal que se presenten múltiples eventos al día, y recuerdan que la información oficial debe ser consultada únicamente a través de los canales del Servicio Geológico Colombiano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.